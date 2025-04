Problem bezsenności dotyka zwłaszcza osoby starsze. I bez leków nasennych przyjmują one wiele preparatów. Przyjmowanie leków nasennych dłużej, niż jest to określone przez lekarza lub ulotkę informacyjną, może prowadzić do uzależnienia. Przy odstawieniu leków możliwy jest nieprzyjemny stan, związany z powrotem do źródła problemu, który skutkuje bezsennością. Dodatkowo leki mogą wchodzić w interakcje z innymi preparatami i wpływać na ich metabolizm.

