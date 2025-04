Badania przeprowadzono na grupie prawie 154 tys. kobiet po menopauzie, biorących udział w projekcie Women’s Health Inititative. W 1993 roku, czyli w momencie rozpoczęcia obserwacji, średnia wieku uczestniczek akcji wynosiła 63 lata, żadna z pań nie chorowała wówczas na cukrzycę, a statyny zażywało 7% z nich. W 2005 roku naukowcy przeanalizowali dostępne dane i okazało się, że u prawie 10% kobiet stosujących statyny rozwinęła się cukrzyca typu 2. Wśród kobiet, które nie stosowały leków obniżających stężenie cholesterolu, odsetek zachorowań na cukrzycę wyniósł około 6,5%.

Naukowcy podkreślają jednak, że wciąż brakuje konkretnych dowodów potwierdzających ich obserwacje. Tego typu badania pozwalają jedynie zauważyć pewne prawidłowości i powiązania, nie można natomiast stwierdzić, co jest przyczyną, a co skutkiem.

Problemem wpływu statyn na rozwój cukrzycy zajmuje się coraz więcej ośrodków badawczych. W czerwcu ubiegłego roku na łamach „Journal of American Medical Association” ukazał się artykuł, w którym autorzy dowodzili, że ryzyko zachorowania na cukrzycę u osób zażywających statyny jest co prawda niewielkie, ale realne.

Lekarze obawiają się jednak, że opublikowane wyniki obserwacji, chociaż nie poparte konkretnymi dowodami, mogą wystraszyć tych, dla których stosowanie statyn wiąże się z naprawdę wymiernymi korzyściami.

Problemem staje się powszechność stosowania statyn. Środki tego typu często przepisywane są osobom, u których nie zdiagnozowano jeszcze żadnej choroby krążenia, a u których występują jedynie czynniki ryzyka jej rozwoju, np. palenie papierosów.

Pozostaje mieć nadzieję, że nad stosowaniem statyn w walce z cholesterolem zastanowią się osoby zdrowe. Skutek uboczny w postaci cukrzycy może ich skłonić do zrezygnowania ze środków farmakologicznych i przekonać o wyższości odpowiedniej diety i aktywności fizycznej nad lekami.

