Na pytanie odpowiada internista Józef Haczyński

Leki, o które Pani pyta, to pochodne kwasów żółciowych. Pobudzają one silne wydzielanie żółci i jednocześnie hamują przenikanie do niej cholesterolu (to główny składnik tworzących się w pęcherzyku złogów). Leki można zastosować przy kamieniach, które nie są uwapnione. Ta metoda daje dobre rezultaty u ok. 30 proc. chorych. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy małych złogach o średnicy poniżej 2 cm. By można było zastosować taką terapię, pęcherzyk żółciowy musi prawidłowo funkcjonować (tzn. obkurczać się). Pacjent musi mieć także zdrową wątrobę. Proszę zgłosić się do lekarza, który zdecyduje, czy u Pani można zastosować to leczenie.