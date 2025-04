Łupież – nie tylko na głowie

Łupież jest postacią łojotokowego zapalenia skóry – stanu zapalnego, w przebiegu którego dochodzi do złuszczania martwych komórek skóry głowy. W cięższych przypadkach zajęta bywa również skóra okolicy nosa i uszu, pod pachami lub w okolicy narządów płciowych.

Łupież… czyli co?

Uważa się, że łuska powstaje w wyniku zbyt szybkiego starzenia się komórek skóry głowy. W warunkach prawidłowych obumarłe komórki skóry zrzucane są w czasie rutynowej pielęgnacji włosów. Kiedy jednak cykl ten jest zaburzony i nadmierna ilość martwych komórek gromadzi się na powierzchni skóry głowy, następuje ich sklejenie i odpadanie w postaci łusek.

Łupież suchy i łojotokowy – czym się różnią?

Łupież powstaje zarówno na suchej, jak i na tłustej skórze głowy. U osób z tłustymi włosami nadmiar kwasów tłuszczowych podrażnia komórki wokół mieszków włosowych, co powoduje przyspieszenie obrotu komórkowego i w efekcie prowadzi do łupieżu. Złuszczanie się skóry głowy u osób z suchymi włosami wywołane jest brakiem wilgoci. Łupież pojawiający się przy normalnych włosach jest prawdopodobnie wynikiem złej pielęgnacji.

Podczas stresu, zmęczenia bądź choroby może dochodzić do nasilenia łupieżu. Barwienie włosów, trwała ondulacja lub prostowanie również mogą wywołać złuszczanie się skóry.

Łupież tłusty – szczególne niebezpieczeństwo dla włosów

Łupież suchy ma postać drobnych, suchych, białych łusek. Nieleczony z czasem może przerodzić się w łupież tłusty. Z kolei ten rodzaj łupieżu objawia się nieprzyjemnymi, tłustymi strupami w kolorze żółtym. Następstwem łupieżu łojotokowego może być łysienie łojotokowe, a chorobie może towarzyszyć uporczywy świąd. Występuje głównie u osób z łojotokiem.

