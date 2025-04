Suplementy to nie leki, choć wyglądają podobnie i można je kupić w aptece. Suplementy diety to składniki (np. witaminy, wyciągi roślinne), które w formie naturalnej można znaleźć w żywności. Nie są na tyle skoncentrowane, by leczyły. Mogą za to przynosić inne korzyści zdrowotne, pod warunkiem że są mądrze stosowane.

Suplementy nie dla każdego

Jeśli czujesz się dobrze i masz urozmaiconą dietę, nie ma potrzeby, żebyś zażywała jeszcze jakieś suplementy. Na pewno masz pod dostatkiem składników odżywczych (te z jedzenia lepiej się przyswajają!). Są jednak sytuacje, w których warto rozważyć łykanie takich specyfików, m.in.:

gdy źle się odżywiasz, np. zacięcie walczysz z nadwagą i stosujesz restrykcyjną dietę lub prawie wcale nie jesz owoców i warzyw;

np. zacięcie walczysz z nadwagą i stosujesz restrykcyjną dietę lub prawie wcale nie jesz owoców i warzyw; jeśli palisz papierosy (niszczą niektóre witaminy);

(niszczą niektóre witaminy); jesteś przed menopauzą (potrzebujesz m.in. więcej wapnia).

Co za dużo to niezdrowo

Stosując któryś z kompleksów witaminowych, nie powinno się zażywać dodatkowo innych suplementów, bo o ile witamin w formie naturalnej nie można przedawkować, ze sztucznymi trzeba uważać. Np. nadmiar witaminy A zakłóca pracę wątroby, beta-karotenu – powoduje senność. Nie można też przesadzać z witaminą D, bo nasila zmiany miażdżycowe, a wit. C może uszkodzić nerki.

