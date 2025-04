Każdego dnia na świecie HIV zakaża się 3000 tys. młodych ludzi. Z danych UNAIDS wynika, że tylko 1 na 3 z nich wie w jaki sposób przenosi się HIV. Już za dwa tygodnie (8-10 czerwca 2011) w Siedzibie Głównej ONZ w Nowym Jorku spotkają się światowi przywódcy, aby wspólnie dyskutować o walce z epidemią HIV/AIDS. Wszyscy mówią jednym głosem "Nadszedł czas, by działać". Młodzi ludzie potrzebują dostępu do profilaktyki i leczenia HIV - teraz!

Młodzi ludzie nie wykorzystują posiadanej wiedzy o AIDS

Dr Joanna Dec z Zakładu Poradnictwa i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego mówi na temat młodych ludzi w kontekście epidemii następująco: "Z moich obserwacji wynika, że młodzi ludzie w gimnazjach i liceach mają dużą wiedzę na temat HIV, wiedzą jakimi drogami wirus się przenosi. Niestety ta teoretyczna wiedza nie przenosi się na praktykę. Nastolatek myśli sobie "ja wiem, to się ochronię", albo "on/ona super wygląda, jest popularny, przebojowy, nie musimy rozmawiać o przeszłości, ufam mu". Młodzi ludzie niestety nie mają zdolności myślenia perspektywicznego. To co mówią rówieśnicy jest często ważniejsze niż nawet wiedza, którą zdobyli z bardziej wiarygodnych źródeł. Ciężko jest im być asertywnymi. Jak wiadomo młody wiek sprzyja eksperymentom, próbowaniu różnych rzeczy, między innymi związanych z seksualnością. Dodatkowo wiek inicjacji seksualnej się obniża. Z drugiej strony mamy nadal bardzo katolickie społeczeństwo i duży wpływ religii na życie młodych Polaków, której stosunek do seksu jest powszechnie znany. Z tymi różnymi komunikatami młody człowiek włącza telewizor, a tam wszystko jest nasycone seksem, który jest modny, fajny i na topie. Każdy by się pogubił.”

Projekt Test

„Projekt Test to nie tylko kolorowa kampania społeczne zachęcająca do testowani się na HIV, naszym największym celem było wprowadzenie nowego, lepszego sposobu mówienia o zakażeniu. Forma, którą wybraliśmy sprawdziła się dlatego, że trafia do młodego człowieka, że każdy wśród 60 powstałych portretów odnajduje jeden a czasem kilka, które w jakiś sposób pasują do jego stylu życia. "Po weekendzie", „po erasmusie” a może „z miłości” lub „razem” – Ty też możesz mieć powód, żeby zrobić badanie na HIV. Marzy mi się, żeby już dla nikogo nigdzie w Polsce zapytanie o HIV nie było wstydliwe i problematyczne” - tłumaczy Agata Kwiatkowska ze SKA.

Kampania Projekt Test została objęta patronatem Krajowego Centrum ds. AIDS natomiast Warszawskie Dni Testowania na HIV( WDT) patronatem Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Źródło: www.projekttest.pl/ak

