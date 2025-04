Nauka obala stereotypy! Tym razem badacze z Uniwersytetu Stanu Ohio udowodnili, że mężczyźni nie myślą całymi dniami o seksie. Ich głowy, jak się okazuje, zaprzątają również inne potrzeby, takie jak spanie i jedzenie.

Zgodnie ze schematem mężczyzna myśli o seksie średnio co 7 sekund, co daje 8000 myśli w ciągu 16 godzin naszej dziennej aktywności. Jak się okazuje, liczba ta jest bardzo zawyżona. Amerykańscy psycholodzy ustalili, że panowie oddają się myślom o seksie średnio 19 razy na dobę. Na drugim miejscu znalazły się refleksje nad jedzeniem (18 razy na dobę) i spaniem (11 razy). U kobiet, co pewnie wielu zaskoczy, wyniki te nie różnią się znacznie. Panie rozmyślają o seksie „jedynie” 10 razy na dobę, o spaniu trochę ponad 8 i jedzeniu 15 razy.

„To zadziwiające, że ludzie rozgłaszają fałszywe statystyki mówiące o tym, że mężczyźni myślą nieustannie o seksie, w odróżnieniu od kobiet.” - komentuje Terri Fisher, profesor psychologii na Uniwersytecie Stanu Ohio - „Kiedy usłyszy je mężczyzna, może pomyśleć, że dzieje się z nim coś niepokojącego, skoro nie poświęca tak dużo czasu rozmyślaniu o swoim życiu seksualnym i odwrotnie kobiety, które dużo myślą o seksie mogą, dzięki takim fałszywym danym pomyśleć, że im to nie wypada.”

W badaniu wzięły udział 163 kobiety i 120 mężczyzn mających od 18 do 25 lat, czyli w wieku, w którym seksualność pomiędzy płciami różni się najbardziej. Zanim rozpoczęto właściwe badanie, jego uczestnicy musieli wypełnić szereg kwestionariuszy, sprawdzających m.in. ich stosunek do seksualności, przyzwyczajenia żywieniowe, ilość snu w ciągu doby itd. Wszystko po to by wyniki badania były jak najbardziej wiarygodne.

Więcej na temat samego eksperymentu i jego konsekwencji można przeczytać w internetowym wydaniu Journal of Sex Research.

Źródło: MedicalXpress/kp

