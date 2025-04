Zmiany hormonalne w okresie andropauzy

Po skończeniu 50. roku życia również w organizmie mężczyzn zachodzą zmiany. Są mniej jednoznaczne – kobiety po menopauzie tracą całkowicie zdolności do rozmnażania się, mężczyźni nie. Ale narządy odpowiedzialne za ich płciowość produkują mniejsze ilości hormonów. Jądra starzeją się, a w związku z tym poziom androgenów (testosteronu) spada. U różnych mężczyzn w różnym stopniu, wielu z nich w ogóle może nie odczuć tego spadku, a dla niektórych będą to bardzo męczące i uciążliwe zmiany.

Objawy andropauzy

Objawy andropauzy można podzielić na kilka grup. Fizycznie – osłabienie, zaburzenia snu, spadek apetytu, „zamiana” mięśni na tkankę tłuszczową, osteoporoza, cukrzyca, nadciśnienie, łysienie. Zmienia się istotnie życie seksualne – pojawiają się problemy z erekcją, spada libido. Psychicznie mężczyzna staje się drażliwy, zmęczony, mniej zadowolony z siebie, popada w kompleksy, odczuwa lęk.

Profilaktyka

Co można zrobić, by uniknąć andropauzy lub chociaż zminimalizować jej objawy? Na wytwarzanie hormonów przez jądra nie mamy wpływu, ale można regulować ich poziom pośrednio. Przede wszystkim należy ograniczyć palenie papierosów i picie alkoholu – substancje w nich zawarte zdecydowanie obniżają poziom testosteronu. Rozważyć trzeba również zmodyfikowanie diety i zwiększenie aktywności fizycznej – poprawi się ogólna kondycja organizmu, popęd seksualny, satysfakcja z wyglądu i sprawności.

Leczenie

U mężczyzn, którzy boleśnie odczuwają objawy andropauzy (są one znaczącym powodem niekorzystnych zmian stanu zdrowia i jakości życia), należy rozważyć leczenie. Podjąć się tego może jedynie lekarz. Jeśli uzna, że to konieczne, przepisze preparaty zawierające testosteron w dawce dostosowanej indywidualnie do potrzeb pacjenta. Mężczyzna odzyska siłę, poprawi się jego seksualność i poczucie własnej wartości. Lekarz musi jednak wziąć pod uwagę przeciwwskazania, do których bezsprzecznie należy nowotwór piersi (występujący również u mężczyzn) oraz prostaty (na który cierpi wielu panów), a względnie również cukrzyca, problemy z wątrobą i nerkami oraz choroby serca i naczyń krwionośnych.

Weźmy również pod uwagę wpływ środowiska na przechodzenie andropauzy przez mężczyznę. Szanujmy i akceptujmy zmiany, jakie zachodzą w jego organizmie, udzielajmy wsparcia psychicznego, zapewniajmy atrakcyjny tryb życia i nie miejmy pretensji o kwestie, które nie zależą od mężczyzny.

Autor: dr n. med. Leszek Bergier, Członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

