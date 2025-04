Czy mięśniaki macicy mają wpływ na płodność kobiety?

W dobie burzliwych dyskusji na temat refundacji leczenia niepłodności metodą in-vitro, warto zastanowić się nad tym, co może zmniejszać płodność kobiety. Jednym ze schorzeń, które utrudniają lub wręcz uniemożliwiają zajście w ciążę, są mięśniaki macicy. Choroby tej nie można lekceważyć, ponieważ występuje ona u 20-40%1 kobiet. Oznacza to, że średnio co piąta kobieta

spotyka się z tym problemem.