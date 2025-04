Badanie przeprowadzone na grupie prawie 400000 dorosłych z 10 różnych europejskich krajów udowodniło jednoznacznie, że osoby, w których diecie występuje dużo produktów mięsnych, są bardziej skłonne przybierać na wadze w porównaniu z osobami, które spożywają podobną ilość kalorii, ale jedzą mniej mięsa.Najsilniejszy związek wykazano pomiędzy spożywaniem wysoko przetworzonych produktów mięsnych, takich jak kiełbasy czy szynki i to zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. Zgodnie z wyliczeniami naukowców, wśród ludzi spożywających taką samą ilość kalorii, ci jedzący dziennie o 250 gramów mięsa więcej, po 5 latach będą ciężsi o 2 kilogramy. Warto również zauważyć, że badanie to podważa skuteczność diet opartych na wysokim spożyciu białka i ograniczaniu węglowodanów. Naukowcy nie każą nam się jednak ostatecznie rozstawać ze „schabowym”. Powinniśmy jedynie kontrolować ilość spożywanego miejsca i starać się czasem wstawić w jego miejsce warzywo czy owoc. (am)

