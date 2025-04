Czy to migrena?



Migrena bez aury charakteryzuje się fazą zwiastunową, fazą bólową oraz ponapadową.

Do objawów migreny bez aury należy:

zmiana nastroju;

lęk;

niepokój;

drażliwość;

apetyt;

zaburzenia w widzeniu, słyszeniu.

Objawy zwiastujące bóle migrenowe mogą pojawić się kilka godzin przed rzeczywistym bólem.

Niestety, nie wynaleziono jeszcze sposobu, aby zapobiec pojawieniu się bólu migrenowego w fazie zwiastującej.

Sam ból migrenowy może pojawić się o każdej porze dnia i nocy, najczęściej w okolicach czoła, skroni i oczodołów. Ból jest o tyle niekomfortowy, że wzrasta i pulsuje, z czasem może się przemieszczać. Ból migrenowy może trwać kilka godzin, dzień a nawet 2–3 dni. W fazie trzeciej, ponapadowej, ból znika. Chory może przebudzić się bez żadnych oznak cierpienia.

Migrena z aurą to towarzyszące, po fazie zwiastującej, zaburzenia neurologiczne, które trwają krótko i są odwracalne. Aura to zaburzenia wzrokowe, parestezje (drętwienie ust i rąk), niedowład połowiczny, bądź zaburzenia mowy. Ból migrenowy pojawia się po ustąpieniu aury, choć zdarza się, że trwa wraz z nią. Czasem wszystkie aury dopadają chorego jednocześnie, bądź jedna po drugiej, podczas trwania jednego napadu migreny.

Migrena a choroby serca



Z ostatnich badań wynika, że ludzie cierpiący na migreny częściej są narażeni na zawał serca. Naukowcy tłumaczą, że migrena, u osób z ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, jest objawem miażdżycy naczyń, która ma wpływ na choroby sercowe. Migrena sercowa to ból głowy, podczas którego dochodzi do zaburzeń rytmu serca. Co więcej, znacznie częściej do problemów sercowych dochodzi w przypadku migreny z aurą.

Jak zapobiegać chorobom serca mając migrenę?

Osoby cierpiące na tę chorobę, powinny szczególnie dbać o swoje zdrowie.

Przede wszystkim należy:

utrzymywać stałą wagę ciała;

jeść zdrowo;

utrzymywać odpowiednie ciśnienie krwi;

kontrolować poziom cholesterolu i poziom glukozy we krwi;

rzucić palenie papierosów.

Leczenie



Leczenie migreny to długotrwały proces, pozwalający jednak na zmniejszenie dolegliwości. W zależności od siły i rodzaju dolegliwości, osobie cierpiącej na migreny, podaje się różne środki farmaceutyczne.

