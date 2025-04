Migrena – dlaczego się pojawia?



Intensywne, uporczywe, napadowe bóle głowy – tak krótko można scharakteryzować migrenę, na którą częściej skarżą się kobiety niż mężczyźni. Szacuje się, że w Polsce migrena dotyka ok. 10% społeczeństwa.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, co dokładnie odpowiada za tak silne bóle głowy. Specjaliści podają, że do wystąpienia migreny mogą przyczyniać się:

Reklama

wszelkiego rodzaju używki , jak chociażby papierosy, alkohol, kofeina;

, jak chociażby papierosy, alkohol, kofeina; stres ;

; pogoda , w tym zmiany ciśnienia atmosferycznego;

, w tym zmiany ciśnienia atmosferycznego; miesiączka (u kobiet);

(u kobiet); jedzenie (u niektórych osób pokarm jest odpowiedzialny za wiele schorzeń);

(u niektórych osób pokarm jest odpowiedzialny za wiele schorzeń); hałas ;

; światło.

Zobacz też: Kiedy rozpoznaje się migrenę?

Co powinieneś wiedzieć o zawale mózgu?



Warto pamiętać, że bóle głowy określane migreną można podzielić na kilka różnych, jak chociażby migrena z aurą, migrena bez aury, migrena siatkówkowa etc.

Zdaniem lekarzy, żeby można było mówić o zawale mózgu, powinno wystąpić kilka czynników. Przede wszystkim przed atakiem migreny powinna pojawić się tzw. aura. Szacunkowo czas jej trwania zazwyczaj wynosi od kilka godzin do kilku dni. Ponadto ból głowy występujący w sytuacji poprzedzającej zawał jest nieporównywalnie silniejszy od tego, który pojawia się zazwyczaj.

O zawale mózgu mówimy wtedy, gdy dochodzi do zaburzonego przepływu krwi. Zdaniem lekarzy najczęściej zawał mózgu ma charakter niedokrwienny.

Zobacz też: Boli mnie głowa - czy mam udar?

Pierwsze symptomy



Ich odpowiednio szybkie rozpoznanie może uchronić przed wystąpieniem zawału mózgu lub zminimalizować ryzyko powikłań, które mogą się pojawić.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że każdy rodzaj zawału mózgu poprzedzony może być silnymi bólami głowy, paraliżem, zmianami nastroju, zaburzeniami pamięci i koncentracji, utrudnionym połykaniem, jak również zaburzeniami mowy.

O zawale mózgu spowodowanym migreną świadczyć mogą chociażby:

silne bóle głowy (niemalże niemożliwe do wytrzymania);

(niemalże niemożliwe do wytrzymania); migrena trwająca dłużej niż 72 godziny ;

; osłabienie mięśni objawiające się np. problemami z chwytaniem różnych przedmiotów;

objawiające się np. problemami z chwytaniem różnych przedmiotów; drętwienie w okolicach twarzy ;

; problemy ze wzrokiem ;

; utrata przytomności.

Ponadto należy pamiętać, że migrenowy zawał mózgu może objawiać się poprzez opadające kąciki ust czy też drętwienie kończyn.

Czynniki ryzyka



Zdaniem specjalistów ryzyko wystąpienia udaru (zawału) mózgu wzrasta u osób, które palą papierosy (nawet dziesięciokrotnie większe szanse), jak również przyjmują środki antykoncepcyjne. W ich przypadku ryzyko wzrasta nawet czternastokrotnie. Do wystąpienia zawału mózgu przyczyniać może się również nadciśnienie tętnicze.

Reklama

Zapobiegaj



Osoby, które często miewają migreny, powinny szczególnie dbać o swoje zdrowie i w razie jakichkolwiek nietypowych symptomów lub takich, które nigdy wcześniej nie występowały podczas ataku migreny, powinny zgłaszać się do specjalisty.

Lekarza należy odwiedzać regularnie i stosować się do jego zaleceń.