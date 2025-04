Zaburzenia naczyniowe

Zarówno migrena, jak i udar niedokrwienny wiążą się z patologią naczyń krwionośnych. W przebiegu migreny dochodzi najpierw do ich skurczu, co powoduje niedokrwienie części obszarów kory mózgu. Następnie naczynia rozszerzają się i zwiększają swoją przepuszczalność. Ten drugi stan odpowiedzialny jest za pulsujący ból głowy.

Udar niedokrwienny ma natomiast miejsce, gdy dochodzi do zatkania lub zwężenia naczynia zaopatrującego mózg w krew. Przyczyną takiego stanu często są zaburzenia rytmu serca – zwłaszcza migotanie przedsionków, gdyż sprzyjają one powstawaniu skrzeplin, które zatykają następnie tętnice mózgowe.

Część naukowców twierdzi, że to samoistne zaburzenia kurczliwości naczyń mogą być czynnikiem predysponującym do wystąpienia udaru niedokrwiennego. Ponadto w trakcie napadu migrenowego uwalniane są lokalnie liczne substancje chemiczne o działaniu prozapalnym, co mogłoby mieć wpływ na ryzyko udaru. Niestety, jak dotychczas współoddziaływanie mechanizmów tych dwóch chorób nie zostało wystarczająco poznane.

Czy odpowiednio leczona migrena zmniejsza ryzyko udaru?

Badacze nie są zgodni co do tego, czy zapobieganie napadom migrenowym może zredukować zwiększone ryzyko incydentów naczyniowych, w tym udarów. Z jednej strony taka teza wydaje się być słuszna, z drugiej jednak działania niepożądane niektórych leków, w tym popularnych leków przeciwzapalnych oraz starszych preparatów przeciwmigrenowych np. pochodnych ergotaminy, mogą negatywnie wpływać na układ naczyniowy.

Jak należy postępować w kontekście ryzyka udaru?

Nawet biorąc pod uwagę dwukrotny wzrost, ryzyko udaru niedokrwiennego, zwłaszcza u osób młodych, pozostaje niskie. Nie należy więc wpadać w panikę, jednak osobom z rozpoznaną migreną zaleca się analizę potencjalnych czynników ryzyka udaru.

Szczególnie duży wpływ na nie ma palenie papierosów i przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza jeżeli te dwa czynniki współwystępują. Kolejnym elementem profilaktyki udarowej, ale i także chorób układu krążenia, jest redukcja masy ciała i odpowiednie leczenie cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.

Należyte leczenie tego ostatniego schorzenia, wymagające zazwyczaj regularnego przyjmowania leków, stanowi wciąż dużą trudność dla wielu chorych.

