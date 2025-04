Leczenie zależy od typu migreny

Są różne rodzaje migreny i różne sposoby jej leczenia. Jeśli napady bólu występują sporadycznie, wystarczy jednorazowe przyjęcie odpowiedniego leku przeciwbólowego.

Bywa, że ból migrenowy pojawia się bardzo często, nawet codziennie. Wtedy potrzebna jest bardziej skomplikowana terapia pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w tej dziedzinie.

Leczenie się na własną rękę może poważnie skomplikować przebieg migreny, a tabletki przyjmowane bez zachowania odpowiednich reguł tracą swą skuteczność. Dlatego warto skonsultować się ze specjalistą, aby nie wytrącać sobie broni z ręki.

Zobacz też: Jakie leki stosuje się w napadzie migreny?

Czy trzeba się leczyć?

Leczenie migreny nie usuwa jej przyczyn, jedynie objawy. Ból migrenowy na ogół jest niesamowicie uciążliwy, uniemożliwia pracę, wykonywanie podstawowych czynności, nawet jakichkolwiek ruchów. Sprawia, że żadne przyjemności nie cieszą. Warto się leczyć, aby uniknąć cierpienia i móc w pełni korzystać z życia.

Nie tylko tabletki

Pewne znaczenie w łagodzeniu dolegliwości ma psychoterapia czy odpowiednie ćwiczenia fizyczne. Pomocna bywa dieta, która nie jest taka sama dla każdego cierpiącego na migrenę. Musi być pozbawiona produktów, po których u danej osoby częściej pojawiają się napady bólu.

Akupunktura stosowana i jednocześnie testowana w niektórych klinikach wywiera pozytywne efekty. Trudno coś powiedzieć o akupunkturze wykonywanej przez osoby zajmujące się medycyną niekonwencjonalną, ponieważ nie są dostępne badania na ten temat. Lepiej podchodzić do niej z pewną dozą nieufności.

Zobacz też: Jaka dieta zmniejsza ataki migreny?

Przerwać ból

Jak najwcześniej na początku napadu należy przyjąć lek przeciwbólowy. Najbardziej obecnie zalecany jest kwas acetylosalicylowy (po prostu aspiryna) w dawce 1000 mg, najlepiej w postaci musującej.

Można stosować np. paracetamol lub ibuprofen oraz leki silniejsze, wydawane tylko na receptę: naproksen, diklofenak. Nie powinno się przyjmować różnych leków naraz, ponieważ nasila to ich działania niepożądane.

Nie należy też stosować tabletek przeciwbólowych dłużej niż 15 dni w miesiącu. W przeciwnym razie paradoksalnie może rozwinąć się ból głowy z nadużycia leków.

Nowoczesnymi i skutecznymi lekami są tryptany. Warto spytać o nie swojego lekarza.

Zapobiegać

Niektórzy wymagają stałego, codziennego przyjmowania tabletek. Ma to zapobiegać napadom migreny. Takie leczenie potrzebne jest osobom, u których ból nie mija po przyjęciu leków przeciwbólowych, napady pojawiają się co najmniej 2 razy w tygodniu a migrena poważnie utrudnia pracę lub naukę w szkole lub poprzedzona jest długą i uciążliwą aurą. W leczeniu przewlekłym stosuje się np. metoprolol, flunaryzynę, kwas walproinowy, topiramat – wszystkie na receptę.

