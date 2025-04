Czynniki rozwoju grzybicy

Prawie połowa populacji jest nosicielem grzyba Candida, który najczęściej wywołuje grzybicę. Jeżeli organizm jest zdrowy, nosicielstwo przebiega bezobjawowo, natomiast przy obniżonej odporności grzyb ten staje się groźnym pasożytem. Infekcja grzybami może dotyczyć wielu układów i narządów: skóry, ośrodkowego układu nerwowego, przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, oddechowego oraz narządu wzroku.

Grzybica jest chorobą bardzo trudną w leczeniu. Leki należy przyjmować długo, a zakażenia często nawracają. Dlatego też warto poznać najczęstsze czynniki predysponujące do powstawania grzybic, aby móc wdrożyć w określonych grupach chorych działania niedopuszczające do rozwoju zakażenia chorobotwórczymi grzybami.

Co najczęściej nas naraża?

Istnieje wiele czynników predysponujących do rozwoju zakażeń grzybiczych. Wśród nich najpoważniejszymi pod względem zdrowotnym są zaburzenia odporności organizmu. Niedobór odporności może być wrodzony i nabyty. Zaburzenia nabyte występują u nosicieli wirusa HIV oraz u chorych na AIDS, w przebiegu chorób nowotworowych, u pacjentów poddanych chemioterapii i radioterapii oraz leczonych niektórymi grupami leków, np. antybiotykami lub glikokortykosteroidami.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zakażenia grzybicze u pacjentów chorych na AIDS, u których te infekcje stwierdza się od 15 aż do 40% przypadków. Dlatego też, gdy występują bardzo często nawracające i trudno leczące się grzybice, należy zaproponować pacjentowi test na obecność wirusa HIV.

Czego należy unikać?

Bardzo istotne znaczenie w powstawaniu grzybicy ma wpływ warunków środowiska, do których należy wykonywanie niektórych zawodów (np. górnicy, żołnierze), niekorzystne warunki klimatyczne – wysoka temperatura, duża wilgotność. Wiele zależy też od stylu życia, w tym od higieny i pielęgnacji skóry oraz od sposobu odżywiania się. Powstawaniu zakażeń grzybiczych sprzyja również przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, noszenie odzieży i obuwia z materiałów syntetycznych oraz zły stan warunków życia.

Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Do pozostałych czynników sprzyjających rozwojowi zakażeń grzybiczych należą m.in.: podeszły wiek, choroby wyniszczające, np. choroby nowotworowe, terapia lekami immunosupresyjnymi, antybiotykami, kortykosteroidami, urazy, zaburzenia ukrwienia kończyn, zabiegi chirurgiczne, choroby endokrynologiczne (np. cukrzyca, zespół Cushinga), infekcje, ciąża.

Szczególnie łatwo nabyć infekcję w miejscach publicznych, w których chodzimy bez obuwia ochronnego np. na basenach, salach gimnastycznych, szczególnie tam gdzie jest ciepło i panuje duża wilgotność.

