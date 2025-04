Na co uważać?

W codziennym życiu jest mnóstwo możliwości zarażenia się grzybami. Należy być świadomym, że wystarczy drobne uszkodzenie skóry i już drzwi do naszego ciała stoją otworem dla grzyba. W takiej sytuacji faktycznie wystarczy podać rękę osobie z grzybicą, pogłaskać chore zwierzę czy kontakt uszkodzonej skóry z ziemią. Zwykle jednak większe szanse na zakażenie występują w gabinetach kosmetycznych, zwłaszcza na urządzeniach do pedicure i manicure grzyby znajdują doskonałe miejsca do rozwoju.

Nie gorzej, z punktu widzenia grzyba, jest na basenie, w saunie czy łaźni, przebieralniach, siłowniach i w podobnych miejscach. Sprzyjają temu, oprócz dużej ilości ludzi, a co za tym idzie większego ryzyka zakażenia, zwiększona wilgotność i temperatura w tych miejscach. Dodatkowo, w czasie uprawiania sportu zwiększa się szansa uszkodzenia skóry. A gdy więcej się pocimy, grzyb ma idealne warunki do rozwoju i zaatakowania naszej skóry.

Jak się uchronić?

Ogólnie rzecz biorąc nasz organizm, w większości przypadków nawet wtedy, gdy dojdzie do kontaktu z grzybem, dobrze poradzi sobie z jego wyeliminowaniem. Czasami jednak tak się nie stanie i konieczne będzie leczenie. Aby zapobiec temu dobrze wiedzieć, na co zwracać uwagę.

Przede wszystkim dbajmy o czystość skóry i starajmy się nie dopuścić, aby była ona przegrzana i zapocona. Zwłaszcza ważne jest to w wypadku stóp, kiedy długie godziny przebywamy w ciepłym pomieszczeniu w grubych butach, nierzadko w skarpetach ze sztucznego materiału. Po każdej wizycie na basenie, siłowni dokładnie się umyjmy, wywietrzmy buty.

Jeśli chodzi o pielęgnację skóry, to starajmy się ją nawilżać, aby uniknąć spękania, a w sytuacji, gdy mamy skłonność do nadmiernego pocenia lub obtarć używajmy kremów z alantoiną lub talkiem. Pilnujmy siebie i co ważniejsze naszych dzieci, żeby po każdym kontakcie ze zwierzętami ręce zostały dokładnie umyte.

Pamiętajmy o zakażeniach pokarmowych powodowanych przez toksyny grzybicze. Ryzyko zachorowania zmniejszy mycie warzyw i owoców. Pod żadnym pozorem nie jedzmy nadpsutego jedzenia. Nawet, jeśli wykroimy uszkodzony fragment warzywa, to nie uchroni nas przed kontaktem z grzybem. Podobnie sprawa ma się np. z pleśnią, która zgromadzi się na powierzchni dżemu.

Na koniec chciałbym dodać, że nie należy lekceważyć chorób grzybiczych, ponieważ często leczenie wymaga wielomiesięcznego przyjmowania leków.