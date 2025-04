Przez manipulacje genetyczne naukowcy wyłączyli jeden z genów (PTEN) biorących udział w procesie regeneracji komórek nerwowych. W normalnych warunkach gen PTEN hamuje wzrost nowych komórek nerwowych. Aktywność jego jest niska w czasie rozwoju układu nerwowego pozwalając na proliferację komórek. Kiedy wzrost jest już zakończony, PTEN niejako włącza się, uniemożliwiając w ten sposób możliwość regeneracji. Jego inaktywacja pozwoliła na odbudowę miejsca uszkodzenia w rdzeniu kręgowym u myszy laboratoryjnych. Potrzebne są jednak jeszcze testy by potwierdzić czy regeneracja komórek łączy się z powrotem ich funkcji.

Do tej pory pacjenci po urazach rdzenia na przykład po nieszczęśliwym skoku „na główkę” uważani byli za przypadki bez możliwości wyleczenia. Porażenie w obrębie kończyn, utrata czucia i władzy nad czynnościami fizjologicznymi i funkcjami seksualnymi były nieodwracalnymi konsekwencjami urazów w odcinku szyjnym rdzenia. Za sprawą tych odkryć pojawia się szansa na odzyskanie przez tych pacjentów, przynajmniej częściowo, sprawności. Przed naukowcami jeszcze długa droga by wyniki badań przełożyć na pomysł terapii możliwej do zastosowania u ludzi. Czekamy z niecierpliwością na dalsze postępy.

Reklama