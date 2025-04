Kiedy można dokonać transplantacji

Niestety nie w każdej sytuacji uda nam się przywrócić sprawność ręki lub palców. W przypadku gdy do amputacji doszło w wypadku zagrażającemu życiu (skupiamy się najpierw na zachowaniu życia), uszkodzone zostały naczynia krwionośne zaopatrujące amputowaną część ciała lub uszkodzona część ciała jest silnie skażona i nie rokuje na możliwość jej wyczyszczenia lub dezynfekcji i może być źródłem późniejszego zakażenia, nie podejmuje się próby replantacji. Natomiast prawie zawsze próbujemy replantacji w przypadku amputacji kciuka, wielu palców, amputacji u dzieci oraz w przypadku amputacji na poziomie śródręcza, nadgarstka lub dystalnej części przedramienia.

Reklama

Podstawy transplantacji

Aby mieć nadzieję na udany przeszczep, konieczne są do spełnienia następujące warunki: odtworzenie ciągłości naczyń krwionośnych, odtworzenie ciągłości ruchowych połączeń nerwowych (często zaraz po zabiegu nie ma takiej ciągłości, a nerwy regenerują się dopiero po pewnym czasie) i maksymalnie połączeń czuciowych, zapewnienie mechanicznego połączenia kostnego. Kolejnymi krokami są odtworzenie ścięgien, pokrycie przeszczepu tkankami miękkimi (tkanka podskórna i skóra). Bardzo ważna jest dekompresja przedziałów powięziowych (powięzi to taśmy ścięgniste oddzielające od siebie mięśnie), bowiem pod wpływem urazu często dochodzi do przesączania płynu do tych przestrzeni tak, że płyn uciska mięśnie i naczynia krwionośne, uniemożliwiając prawidłowe ukrwienie.

Przeczytaj: Żeby nie czuć się "jak bez ręki"

Reklama

Paluch zamiast kciuka?

Ponieważ kciuk jest palcem dającym nam możliwość chwytu (w dawnych czasach osoby chcące uniknąć wcielenia do armii ucinały sobie kciuk, gdyż były potem niezdolne do walczenia mieczem), dlatego za wszelką cenę próbujemy go ocalić. Zgodnie z powyższym akapitem, muszą być zachowane kolejne kroki operacji. Czasami jednak kciuk nie nadaje się do przeszczepu i wtedy pobiera się zdrowy paluch, i wszczepia go w miejsce kciuka. Można również przeszczepić drugi palec stopy, dzięki czemu w mniejszym stopniu ogranicza się funkcję stopy, jednak kosztem gorszej funkcjonalności i wyglądu dłoni.

Operacje plastyczne dłoni mają zastosowanie także przy leczeniu wad wrodzonych oraz chorób zwyrodnieniowych stawów.

Zobacz: Chirurgia plastyczna ręki