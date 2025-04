Czy częste są przerzuty do płuc?

Przerzut jest to wtórny guz, wywodzący się z komórek guza pierwotnego. Cechą nowotworów złośliwych jest to, że ich komórki rozsiewają się w organizmie wykorzystując w tym celu drogę krwi lub chłonki. Płuca są najczęstszą lokalizacją wszystkich guzów przerzutowych. U około 1/3 chorych z rozpoznaniem nowotworu złośliwego dochodzi do powstania przerzutów w płucach. Zwykle nie dają one żadnych objawów. Mogą być wykryte przypadkowo lub podczas badań kontrolnych, wykonywanych regularnie u osób z rozpoznaną chorobą nowotworową. U części chorych pojawiają się objawy identyczne jak w przypadku raka płuca, czyli duszność, kaszel, krwioplucie czy zapalenie płuc. Guzy przerzutowe mogą być rozpoznane równocześnie z ogniskiem pierwotnym lub mogą pojawić się po jego usunięciu.

Kiedy można operować?

Celem leczenia ognisk przerzutowych jest doszczętne usunięcie utkania nowotworu stanowiące źródło dalszego rozsiewu. Należy zdać sobie sprawę z tego, że nie każdy przerzut do płuc może być operowany. Muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim ognisko pierwotne już zostało lub może zostać usunięte i jest techniczna możliwość resekcji przerzutów. Nie mogą występować przerzuty do innych narządów niż płuca. Stan pacjenta powinien być na tyle dobry, aby było możliwe poddanie go operacji w planowanym zakresie. Leczenia chirurgicznego nie stosuje się, gdy istnieje alternatywna, lepsza metoda leczenia, np. chemioterapia. Wycięcie przerzutów wskazane jest w przypadku określonych typów nowotworów. Takimi nowotworami są raki jelita grubego, nerki i sutka. Oprócz tego do tej grupy zalicza się czerniaka, mięsaki i nowotwory germinalne.

Metody usuwania przerzutów

Ogniska przerzutowe usuwa się zwykle z dostępu przez torakotomię jedno- lub obustronną. W zależności od sytuacji klinicznej przeprowadza się operację o różnym zakresie. Do najczęstszych należy metastazektomia, czyli resekcja przerzutów, często wykonywana z użyciem lasera oraz resekcja klinowa, czyli wycięcie fragmentu płuca w kształcie klina. Rzadziej przeprowadza się bardziej rozległe operacje, takie jak lobektomia, czyli usunięcie płata płuca czy też pneumonektomia, czyli wycięcie płuca w całości. Nawet wielokrotne powtarzane resekcje przerzutów są celowe, ponieważ znacząco wydłużają czas przeżycia pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego.

