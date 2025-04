Jak bakterie radzą sobie z antybiotykami?

Oporność wśród bakterii jest zjawiskiem polegającym na blokowaniu działania antybiotyku. Mechanizmy tej oporności zależą od rodzaju bakterii. Najczęściej opierają się one na wytwarzaniu cząsteczki - białka, które ulega wiązaniu z antybiotykiem, rozkłada antybiotyk lub wypompowuje go na zewnątrz komórki. W każdym z tych przypadków lek nie dociera do miejsca, które jest dla niego tzw „punktem uchwytu“ i nie działa! Zdolność do produkcji takich cząsteczek - inhibitorów jest nabywana przez bakterię na drodze nowej mutacji genetycznej lub przekazania materiału genetycznego pomiędzy dwoma komórkami.

Skąd się bierze oporność?

Aby doszło do powstania oporności na dany lek, populacja bakterii musi zostać wystawiona na jego działanie. Duży odsetek z niej zginie, ale część zacznie mutować w kierunku mechanizmów umożliwiających „oszukanie“ leku. W momencie gdy kuracja antybiotykiem zostanie zbyt wcześnie przerwana, może dojść do rozpowszechnienia się zmutowanego szczepu, który może spowodować nawrót zakażenia.

Nie leczmy infekcji wirusowych antybiotykami

Inną dużo bardziej groźną sytuacją, w której dochodzi do powstania oporności jest stosowanie antybiotyków w infekcjach wirusowych. A to właśnie zakażenia wirusowe są najczęstszą przyczyną chorób górnych dróg oddechowych.

Grypa, przeziębienie, wirusowe zapalenie płuc, zapalenie krtani - to tylko niektóre z chorób wywoływane przez wirusy, gdzie stosowanie antybiotyku jest błędem i wyrządza szkodę. Dlatego nie powinno się sięgać po tego rodzaju terapię w przypadku każdego bólu gardła z niewielką gorączką. Zwłaszcza, że w ten sposób wystawia się na ekspozycję leku liczne szczepy bakteryjne, których organizm ludzki jest nosicielem. Między innymi są to również tak groźne bakterie, jak Streptococcus pneumoniae, czy Staphylococcus aureus. Postępowaniem takim umożliwiamy tym bakteriom uzyskanie oporności na zastosowany lek. Może mieć to konsekwencje gdy to właśnie one staną się w przyszłości powodem zakażenia. Z tego powodu antybiotyki powinny być stosowane ostrożnie i zgodnie z zaleceniami specjalisty!

Podsumowując należy pamiętać, że większość infekcji górnych dróg oddechowych jest wywołana przez wirusy. W takich przypadkach stosowanie antybiotyku jest błędem, ponieważ nie powoduje ono poprawy stanu zdrowia, a przyczynia się do rozwoju oporności bakteryjnej.

