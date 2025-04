Wyrażanie uczuć, emocji i przeżyć za pomocą rysowania, malowania czy rzeźbienia daje dobre efekty w licznych zaburzeniach, a wszystko to dzięki niewerbalnym środkom wyrażania myśli. Trzeba jednak pamiętać, że materiały wykorzystywane do arteterapii muszą być wykonane z materiałów nietoksycznych – zwłaszcza, jeśli dostęp do nich mają dzieci. Osoby cierpiące na alergię muszą zwracać szczególną uwagę na skład rozpuszczalników i farb.

