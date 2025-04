Szczepienia przed wyjazdem

W zależności od regionu, do którego się udajemy oraz od charakteru wyjazdu, lekarz może nam zalecić odpowiednie szczepienia. Spośród chorób, które wywołują biegunkę, można się zaszczepić na cholerę, dur brzuszny, rotawirusa.

Cholera

Cholera to ostra choroba zakaźna wywołana przez toksynę przecinkowca cholery (Vibrio cholerae). W początkowej fazie choroby dominują biegunka i wymioty, zwykle brak gorączki. Stolec ma charakterystyczny wygląd i specyficznie pachnie. Przypomina wodę po płukaniu ryżu. W przypadku nie wdrożenia leczenia, stan pacjenta znacznie się pogarsza.

W Polsce dostępna jest bezpieczna, doustna szczepionka, zawierająca inaktywowane szczepy przecinkowców cholery, różne biotypy. Standardowe szczepienie przeciwko cholerze obejmuje dwie dawki dla dzieci powyżej 6. roku życia i dorosłych oraz 3 dawki dla dzieci od 2 do 6 lat. Przerwa między podaniem kolejnej dawki powinna być nie krótsza niż tydzień i nie dłuższa niż 6 tygodni. Jeśli minęło więcej niż 6 tygodni od pierwszego szczepienia, należy na nowo rozpocząć cały cykl.

Aby zapewnić ciągłość ochrony przed zakażeniem cholerą, należy po 2 latach od przyjęcia cyklu podstawowego szczepienia, podać jednorazowo dawkę przypominającą. Cena jednej szczepionki wynosi ok. 180 zł.

Dur brzuszny

Dur brzuszny (tyfus) to również ostra choroba zakaźna, wywołana przez szczep bakterii z gatunku Salmonella typhi. Najczęściej dochodzi do zarażenia po zjedzeniu zanieczyszczonej żywności. Bakterie są przenoszone przez muchy, zwierzęta domowe, a także, przez brudne ręce (np. gdy nie myjemy ich po wyjściu z toalety). Choroba charakteryzuje się biegunką, bardzo silnymi bólami brzucha, wysoką gorączką, różową wysypką plamisto-grudkową. Występują objawy silnego zatrucia toksyną w postaci splątania, majaczenia i skrajnego wyczerpania chorego. Objawom tym towarzyszy również powiększenie wątroby, śledziony oraz węzłów chłonnych na szyi.

Szczepionkę przeciwko durowi brzusznemu podaje się w zastrzyku, domięśniowo lub podskórnie, od 2. roku życia. Uodpornienie uzyskuje się już po przyjęciu pierwszej dawki. Osobom, które chcą uzyskać długoletnią ochronę zaleca się doszczepianie pojedynczą dawką przypominającą co 3 do 5 lat. Cena jednej szczepionki wynosi ok. 150 - 170 zł.

Rotawirus

Rotawirusy występują prawie we wszystkich strefach klimatycznych. Są przyczyną ostrej biegunki i wymiotów, najczęściej u dzieci. Patogeny te powodują ostry stan zapalny błony śluzowej żołądka i jelit. Choroba zwykle zaczyna się nudnościami, wymiotami i gorączką, po których następuje kilkudniowa biegunka z towarzyszącymi silnymi bólami brzucha. Rocznie notuje się ok. 120 milionów przypadków zakażenia tymi wirusami. Nierzadko też dochodzi do zgonu z powodu odwodnienia, szczególnie w grupie niemowląt.

Szczepionka przeciw rotawirusom, doustna zresztą, zawiera cząsteczki nieaktywnego wirusa. Pierwsza dawka powinna być podana pomiędzy 6 a 12 tygodniem życia niemowlęcia. Jest wskazana dla dzieci w tym wieku, z racji wysokiej śmiertelności wskutek odwodnienia. Druga dawka powinna być podana przed ukończeniem 24 tygodnia życia. Cena jednej szczepionki wynosi ok. 300 - 350 zł.

