Nieznane oblicze powszechnej choroby

Polska należy do krajów będących w ścisłej czołówce pod kątem zachorowań na POChP. Ocenia się, że we wszystkich krajach dobrze rozwiniętych ten odsetek urósł w przeciągu kilkudziesięciu lat i ciągle rośnie. Wśród pacjentów powyżej 60 roku życia częstotliwość występowania choroby wynosi ok. 30 na 1000 mieszkańców. POChP jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonu w skali światowej, a ten odsetek ciągle rośnie. Niestety, w społeczeństwach krajów rozwiniętych funkcjonuje ona jako jednostka nieznana. W Polsce liczba chorych na POChP szacowana jest na około 2 miliony.

Występowanie a czynniki ryzyka

Oczywiście odsetek ten zależy znacznie od czynników dodatkowych takich jak zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie oraz częstotliwość palenia papierosów wśród populacji. Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, iż częściej chorują górnicy oraz inne grupy zawodowe narażone na działanie substancji szkodliwych w trakcie pracy, jest oczywistym iż w Polsce największa częstość występowania POChP występuje na Śląsku.

Rzuć palenie!

Niezmiernie ważne w celu redukcji ilości zachorowań są ogólnopopulacyjne akcje, które na szeroką skalę mają edukować pacjentów o szkodliwości palenia. Wpływa bowiem ono nie tylko na rozwój POChP, ale także licznych chorób nowotworowych - płuc, przełyku, trzustki, nerek, krtani, jamy ustnej. Powoduje obkurczanie drobnych naczyń krwionośnych oraz szybsze starzenie się skóry. Palenie jest niekorzystne dla całokształtu zdrowia i z tego powodu szuka się rozwiązań dla pacjentów palących w postaci terapii psychologicznej i farmakologicznej. Jeśli chcesz rzucić palenie - poproś lekarza o wskazówki, by trafić do odpowiedniego miejsca najbliżej domu.

