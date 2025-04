Czy skrzywienie prącia to choroba?

Skrzywienie prącia jest wadą wrodzoną i może towarzyszyć takim schorzeniom, jak wierzchniactwo czy spodziectwo. Zdarza się, że poza skrzywieniem prącia nie występują inne nieprawidłowości. Jest to wówczas wada izolowana, cecha organizmu.

Jak dochodzi do skrzywienia prącia?

Ocenia się, że skrzywienie powstaje na skutek obniżonej wrażliwości tkanek prącia na męskie hormony. Choć wada ta jest wrodzona, to najczęściej ujawnia się w okresie dojrzewania. Związane jest to z pojawieniem się pierwszego wzwodu, a także wzrostem świadomości nieprawidłowego wyglądu prącia.

Penis jest zbudowany z ciał jamistych, które ułożone są symetrycznie po jego obu stronach. Podczas wzwodu ciała jamiste wypełniają się krwią. W izolowanym skrzywieniu prącia ciała jamiste są rozwinięte nierównomiernie. Powoduje to, że dopływ krwi nie jest symetryczny i podczas wzwodu prącie ulega skrzywieniu w bok. Przyczyną brzusznego lub grzbietowego skrzywienia prącia jest najczęściej nierównomierny wzrost cewki moczowej w stosunku do ciał jamistych. Aby ocenić skrzywienie prącia, konieczne jest jego oglądanie podczas erekcji. Najczęściej poleca się pacjentowi wykonanie zdjęcia prącia w samoistnym wzwodzie.

Choroba Peyroniego

U mężczyzn po 50. roku życia może rozwinąć się choroba Peyroniego. Schorzenie to polega na stwardnieniu ciał jamistych prącia. Jest to następstwem stanu zapalnego i włóknienia ciał jamistych. W tym schorzeniu na trzonie prącia można wyczuć stwardnienia w postaci płytek. Objawia się bólem i skrzywieniem prącia podczas wzwodu. Znaczny obrzęk i bolesność trzonu może świadczyć o stanie zapalnym ciał jamistych.

U dzieci stosowanie męskich hormonów miejscowo na wolniej rosnące części prącia może spowodować przyspieszenie wzrostu. U dorosłych taka terapia nie jest skuteczna ze względu na brak odpowiednich receptorów w ciałach jamistych prącia.

Ważny jest komfort psychiczny!

Skrzywienie penisa może być tylko defektem kosmetycznym i nie wymaga interwencji, jeśli nie wpływa na jakoś życia seksualnego. Dyskomfort psychiczny pacjenta może być wskazaniem do zabiegu. Operacja ma dużą skuteczność, ale jak każdy zabieg jest obarczona ryzykiem powikłań. Główną metodą leczenia skrzywienia prącia jest operacja. Jest to konieczne, gdy mężczyzna nie może prowadzić prawidłowego życia seksualnego. Operacja korekcyjna jest wskazana, jeżeli u mężczyzny występują trudności z wprowadzeniem prącia do pochwy lub gdy stosunek powoduje ból u niego lub partnerki.

