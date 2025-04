Występowanie tętniaków aorty związane jest w głównej mierze z wiekiem pacjenta. Im starszy pacjent, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia u niego tętniaka aorty. Szacuje się, że na to schorzenie cierpi 5% osób w wieku 40-80 lat.

Dlaczego tętniaki aorty są niebezpieczne?

Pęknięty tętniak aorty, to nie tylko nagły, silny ból w klatce piersiowej czy jamie brzusznej. To także znaczna utrata krwi z naczyń krwionośnych do pobliskich tętniakowi przestrzeni.

Tętniaki aorty piersiowej najczęściej pękają do jamy opłucnej oraz jamy osierdzia, gdzie zajmują znaczną objętość i uniemożliwiają wykonanie normalnych procesów oddychania oraz pracy serca. Dochodzi do tak zwanej tamponady serca, w której ściśnięte przez znaczne masy krwi serce nie może dokonać właściwego rozkurczu. Serce takie przestaje nagle pracować, zaś pacjentowi zagraża nieunikniony zgon.

Pęknięte tętniaki aorty brzusznej wynaczyniają się przede wszystkim do jamy zaotrzewnowej oraz otrzewnej, co nie jest aż tak niebezpieczne jak wynaczynienie do jam opłucnej i otrzewnej. Charakteryzuje się silny bólem w obrębie jamy brzusznej, nagłym osłabieniem, wzrostem tętna oraz pojawieniem się krwiaków w okolicy krocza i pachwin. Jeżeli nie zostanie szybko zdiagnozowane, życie pacjenta może być zagrożone z powodu znacznej utraty krwi.

Czy tylko pęknięcia tętniaka należy się obawiać?

Poza pęknięciem, tętniak może zagrażać życiu również w inny sposób. Duże tętniaki, zwłaszcza te powyżej 5 cm, mogą uciskać na pobliskie naczynia i narządy.

W klatce piersiowej zdarza się, że duży tętniący guz uciskając na płuca, powoduje wystąpienie u pacjenta kaszlu, chrypki oraz znacznej duszności. Niekiedy pojawiają się również krwioplucie oraz nawracające zapalenia płuc. Jeżeli tętniak zlokalizuje się w łuku aorty, może doprowadzić do powstania niedomykalności zastawki aortalnej, która często współwystępuje z objawami niewydolności serca.

Co więcej, każdy tętniak aorty, zwłaszcza piersiowej, może ulec rozwarstwieniu. Rozwarstwienie aorty jest stanem, który szczególnie zagraża życiu. Powstaje ono na skutek rozdarcia błony wewnętrznej aorty i wytworzenia rzekomego światła aorty pomiędzy błoną wewnętrzną a środkową. W ten sposób dochodzi do wytworzenia w aorcie dwóch świateł, w których płynie krew.

Rozwarstwienie takie może ulec zatrzymaniu, przebić się z powrotem do światła tętnicy, bądź przebić się na zewnątrz naczynia powodując zgon. W przypadku rozwarstwienia aorty nie można pozwolić sobie na dokładną diagnostykę. Bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie i wdrożenie leczenia, ponieważ tylko wtedy możliwe jest uratowanie życia pacjenta.

