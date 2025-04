Nietrzymanie moczu to stan, w którym brak kontroli oddawania moczu powoduje problemy higieniczne i utrudnia kontakty międzyludzkie. W zależności od stopnia zaawansowania choroby wyciekać może różna ilość moczu – od niewielkiego plamienia bielizny moczem do stanu, kiedy nie nadąża się z wymienianiem wkładek higienicznych. Szybko postawiona diagnoza, kiedy objawy są jeszcze mało zaawansowane, stwarza duże szanse na zmniejszenie, a nawet zupełne wyeliminowanie dolegliwości.

Czy to choroba?

Nietrzymanie moczu nie jest właściwie jednostką chorobową, lecz objawem różnych patologii układu moczowo-płciowego. Wysiłkowe nietrzymanie moczu, czyli sytuacja, kiedy człowiek oddaje bezwiednie mocz w czasie wysiłku, kaszlu czy defekacji spowodowane jest nadmierną ruchomością szyi pęcherza moczowego lub złym funkcjonowaniem zwieraczy. Nietrzymanie moczu z parcia, czyli takie, kiedy wypływ moczu poprzedza uczucie bardzo silnego parcia, którego człowiek nie jest w stanie powstrzymać – wynika najczęściej z nadmiernej reaktywności mięśni odpowiedzialnych za wypieranie moczu z pęcherza lub ze zbyt małej podatności ścian pęcherza na rozciąganie.

Przyczyny

Istnieje także rodzaj nietrzymania moczu, którego przyczyną jest zbyt słaby mechanizm wypierania moczu lub jakaś przeszkoda, która utrudnia odpływ moczu. Patologie w układzie moczowym, które są przyczyną nietrzymania moczu, często są skutkiem starzenia się organizmu. Jest to częste zwłaszcza u kobiet, których dotykają poważne zmiany hormonalne. Przyczyną dolegliwości mogą być także przetoki w układzie moczowym oraz wady wrodzone. Nietrzymanie moczu może się pojawić także w przebiegu schorzeń neurologicznych takich jak choroba Parkinsona, Alzhaimera, stwardnienie rozsiane czy nowotwory układu nerwowego.

Przede wszystkim - nie wstydź się

Często można zdiagnozować przyczynę nietrzymania moczu i zaproponować właściwe leczenie. Jednak nadal wiele kobiet wstydzi się zgłosić do lekarza i prosić o pomoc. Droga do dostania się do specjalisty też nie jest prosta, a tylko ginekolog i urolog są w stanie zalecić właściwą terapię. Jednak warto próbować walczyć z tymi dolegliwościami. Nietrzymanie moczu to nie tylko problem higieniczny, ale także sytuacja, która utrudnia funkcjonowanie społeczne. Bezwiedne oddawanie moczu powoduje, że osoba, która to dotyka nie czuje się komfortowo wśród ludzi. Trudno skupić się na przyjemnym spędzaniu czasu, kiedy człowiek ciągle myśli o tym, czy nie przecieknie mu wkładka w bieliźnie i czy na pewno nie czuć od niego nieprzyjemnego zapachu. Nietrzymanie moczu może stać się przyczyną depresji.

Warto mówić o nietrzymaniu moczu, warto z tą dolegliwością walczyć, gdyż walka taka może przynieść naprawdę dobre rezultaty. Skuteczna terapia nie tylko może wyleczyć układ moczowy, lecz także psychikę człowieka.

