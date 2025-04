Majtki typu string po raz pierwszy pojawiły się w pod koniec lat 70. w Brazylii, gdzie stały się hitem plażowym. Popularność stringów dotarła do Ameryki Północnej a następnie do Europy. Ponieważ ich konstrukcja jest bardzo prosta i oszczędna, projektanci prześcigali się w tworzeniu coraz oryginalniejszych wzorów. Dla wielu kobiet stringi są bielizną noszoną na co dzień. Jednak ginekolodzy przestrzegają przed zbyt częstym chodzeniem w stringach – okazuje się, że noszone zbyt często mogą wywołać wiele nieprzyjemnych dolegliwości.

Otarcia i podrażnienia

Stringi najczęściej szyte są z syntetycznych i elastycznych materiałów. Są skąpe i obcisłe, dlatego też bardzo ściśle przylegają do intymnych części ciała. Skóra wtedy bardzo szybko się poci, a nie może swobodnie oddychać. Stringi często pozostawiają skórę podrażnioną, z bolesnymi otarciami lub nawet nieestetycznymi przebarwieniami. Częste podrażnianie skóry wpijającymi się w nią paskami może poskutkować długotrwałymi bólami lub świądem.

Ryzyko zakażeń

Otarcia w okolicach intymnych bardzo łatwo poddają się zakażeniom, a okazji do ich nabawienia się podczas noszenia stringów nie brakuje.Bakterie z odbytu szybko przemieszczają się po cieniutkim i wilgotnym pasku w okolice pochwy. Bakterie te wywołują intymne infekcje, których wyleczenie jest trudne i długotrwałe. Tą drogą przemieszczają się m.in. wirusy HPV (wirusy brodawczaka ludzkiego) , wywołujące nowotwory szyjki macicy. Wilgotne środowisko okolic intymnych i utrudnione oddychanie to idealne warunki dla rozwoju groźnych grzybów, powodujących grzybicę pochwy. Ponadto syntetyczne materiały, z których stringi są zazwyczaj wykonane, nie pozwalają na pranie ich w wysokiej temperaturze, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że część bakterii lub wirusów nie zostanie w ogóle usunięta.

Popularne porady na zwalczenie infekcji intymnych, czyli tego nie rób!

Brak ochrony przed chłodem i wilgocią

Cieniutkie paseczki nie ochronią okolic intymnych przed zmianami temperatury, przez co nietrudno o infekcję układu moczowego i płciowego. W ten sposób możemy nabawić się zapalenia pęcherza bądź przydatków. Jest to niebezpieczne zarówno w chłodnych porach roku, jak i latem, kiedy często przebywamy w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Jak bezpiecznie nosić stringi?

Przede wszystkim należy unikać codziennego noszenia stringów i innych skąpych majtek. Podczas noszenia takiej bielizny musimy szczególnie zadbać o higienę okolic intymnych. W miarę możliwości wybierajmy majtki z miękkich, naturalnych materiałów lub takich, które można prać w wysokiej temperaturze. Unikajmy stringów intensywnie kolorowych, gdyż farba użyta do ich barwienia może dodatkowo podrażniać skórę. Jeżeli nasza skóra w okolicach intymnych jest wyjątkowo wrażliwa lub jeśli jesteśmy w trakcie leczenia intymnej infekcji, powinnyśmy zrezygnować z noszenia majtek tego typu.

