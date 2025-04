Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po odczulaniu?

Odczulanie zwykle nie niesie z sobą żadnych skutków ubocznych. Czasem mogą wystąpić pieczenie lub zaczerwienienie skóry w miejscu podania zastrzyku. Nie są to objawy niebezpieczne dla zdrowia, więc nawet jeśli wystąpią, pacjent może bezpiecznie wrócić do domu. Jedynym groźnym dla zdrowia objawem, jaki może pojawić się po podaniu szczepionki odczulającej, jest tzw. reakcja anafilaktyczna. W przypadku odczulania podjęzykowego nie ma ryzyka wystąpienia anafilaksji. Jedynymi działaniami niepożądanymi mogą być katar sienny, wysypka lub zaburzenia żołądkowo – jelitowe.

Czym jest reakcja anafilaktyczna?

Reakcja anafilaktyczna, zwana inaczej anafilaksją, jest to gwałtowne wystąpienie reakcji immunologicznej na alergen, w tym przypadku podany w szczepionce. Charakteryzuje się różną ciężkością objawów, od pokrzywki i obrzęku aż do trudności z oddychaniem i nagłego zatrzymania krążenia. Najcięższą postacią anafilaksji jest tzw. wstrząs anafilaktyczny. Jego objawy to pobladnięcie, wymioty, biegunka, duszność, utrata przytomności. Jest to stan zagrażający życiu pacjenta, gdyż w przypadku braku natychmiastowej reakcji ze strony personelu medycznego może dojść do zatrzymania krążenia. Należy jednak zaznaczyć, że taka reakcja na podaną szczepionkę odczulającą jest niezwykle rzadka. W przypadku wystąpienia anafilaksji lekarz, w zależności od stanu pacjenta, podaje hydrokortyzon i wapno lub adrenalinę. Po podaniu odpowiednich leków zdrowiu pacjenta nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak ustrzec się przed niebezpiecznymi skutkami ubocznymi?

Przed podaniem szczepionki pacjent jest zawsze badany przez lekarza. Alergolog pyta o obecne samopoczucie chorego oraz o objawy, które wystąpiły po poprzednim podaniu zastrzyku. Jeśli wystąpił katar sienny, duszność lub inne objawy alergii, należy zgłosić to lekarzowi. Pacjent jest również pytany, czy w niedawnym czasie wystąpiła ekspozycja na alergen. Po tak zebranym wywiadzie i zbadaniu chorego, alergolog decyduje, czy szczepionka może być podana. Ustala on również dawkę, jaka może zostać wstrzyknięta. Po iniekcji pacjent musi pozostać w poradni przez około godzinę na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej. W tym czasie wszystkie niepokojące objawy powinien zgłosić lekarzowi. Po godzinie lekarz lub pielęgniarka ocenia stan chorego i ogląda miejsce iniekcji. Jeśli nie wystąpiły objawy niepożądane, pacjent może wrócić do domu. Powinien jednak pamiętać, aby tego dnia dużo wypoczywać i unikać większego wysiłku. Danego dnia należy uważać również na dietę – unikać orzechów, pomidorów, truskawek i czekolady, gdyż zawierają one histaminę, mogącą zaostrzyć objawy alergii.

