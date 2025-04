Tak. Odczulanie to jedyny sposób wyleczenia alergii, skuteczny u 60–70 proc. pacjentów. Wykonuje się je w poradniach alergologicznych. Najlepiej działa w przypadku alergii na pyłki. Dobre efekty daje przy uczuleniach na jad owadów. Polega na wstrzykiwaniu pod skórę szczepionki zawierającej porcje alergenu. Przez pierwsze kilka–kilkanaście tygodni robi się to co 7–14 dni. Kolejne dawki (tzw. podtrzymujące) podaje się co 4–6 tygodni. Jeśli jest Pani uczulona na pyłki, najlepiej rozpocząć terapię kilka miesięcy przed sezonem pylenia, by dojść do maksymalnej dawki, zanim w powietrzu pojawią się alergeny.

