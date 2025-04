Woda – pij na zdrowie!

Główną przyczyną suchej skóry jest przede wszystkim nieodpowiednia ilość wypijanej wody. Osoba dorosła, przy małej aktywności fizycznej, powinna spożywać w ciągu dnia około 1,5 litra wody lub innych płynów, np. niesłodzonej kawy czy herbaty.

Nie należy pić napojów gazowanych czy wysokosłodzonych soków, gdyż powodują one utratę wody z organizmu. Najlepiej więc uzupełniać zapotrzebowanie płynowe wodą mineralną niegazowaną lub wodą przegotowaną.

Jednak przy zwiększonym wysiłku fizycznym czy dłuższym przebywaniu na słońcu należy pić nawet do 3-4 litrów płynów dziennie. Płyny należy pić powoli, lepiej kilka razy po łyku niż na raz całą butelkę.

Tłuszcze – transportują witaminy

Aby poprawić wygląd skóry, należy spożywać odpowiednią ilość tłuszczy. Należy jednak wystrzegać się tłustych, smażonych potraw, a zamiast nich spożywać świeże warzywa przyprawione np. oliwą z oliwek.

Oliwa z oliwek zawiera kwasy tłuszczowe nienasycone, które stanowią ważny budulec komórek, także tych w skórze i w naskórku. Oprócz tego pełnią funkcje transportowe dla wielu witamin, np. A, D, E, K. Niedobory tych tłuszczów mogą być odpowiedzialne za suchość skóry.

Niedobór witaminy A może spowodować łuszczenie się skóry i pojawienie się zajadów. Witamina E jest niezbędna do budowy kolagenu zawartego w skórze. Jej niedobór będzie powodował, że skóra będzie podatna na uszkodzenia, mało elastyczna.

Witaminy i tłuszcze nienasycone znajdują się w rybach morskich, orzechach, olejach roślinnych. Zawarte są też w warzywach, np. marchwi czy brokułach oraz w owocach. Można też zakupić dodatkowo suplementy diety zawierające kwasy nienasycone.

Witamina C – zapewni elastyczność skóry

Do prawidłowego funkcjonowania skóry potrzebna jest witamina C. Jest ona niezbędna w utrzymaniu prawidłowej szczelności naczyń krwionośnych i zachowaniu elastyczności włókien kolagenowych. Duże ilości witaminy C znajdują się w owocach dzikiej róży, cytrynie, pomarańczach, truskawkach czy borówce amerykańskiej.

Witaminy PP, B 5 i B 6

Ważne są też witaminy, takie jak: PP, B 5 , B 6 , które również mają pozytywny wpływ na nawilżenie skóry. Witaminy z grupy B są zwarte w drożdżach i warzywach.

Odstaw kawę i papierosy

Na skórę niszcząco działa kawa i papierosy. Używki te powodują szybsze starzenie się skóry, utratę elastyczności i jej zażółcenie.

