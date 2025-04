Chirurgiczne wspomaganie leczenia otyłości, czyli operacje bariatryczne są często rozległymi ingerencjami w ludzkie ciało. Niestety sprzyja to wystąpieniu powikłań pooperacyjnych.

Metoda laparoskopowa

Technologia idzie cały czas do przodu, a co za tym idzie techniki operacji są cały czas udoskonalane. Coraz więcej operacji bariatrycznych jest wykonywanych laparoskopowo, co znacznie zmniejsza ryzyko powikłań. Metoda laparoskopowa jest znacznie bezpieczniejsza, gdyż operacja nie wymaga otwarcia jamy brzusznej. Nie każdy pacjent się jednak do niej kwalifikuje. U części chorych trzeba wykonać operację „otwartą”.

Trzeba pamiętać, że chirurgiczne wspomaganie leczenia otyłości jest ostatecznością – zabiegi zmniejszające pojemność żołądka powinny być wykonywane tylko u tych chorych, u których inne metody odchudzania zawiodły.

Najpoważniejsze powikłania



Obecnie śmiertelność po operacjach bariatrycznych wynosi poniżej 1%, a poważne powikłania pooperacyjne występują u mniej niż 10% chorych.

Do najpoważniejszych możliwych następstw chirurgicznego leczenia otyłości należy zatorowość płucna. Powikłanie to występuje niesłychanie rzadko. Zator w płucach może być przyczyną zgonu, dlatego osoby predysponowane do wystąpienia zatorowości powinny mieć podane leki przeciwzakrzepowe przed operacją.

Możliwym, równie poważnym i rzadkim powikłaniem może być niewydolność oddechowa. Jest ona na tyle groźna, że pacjenta nie można rozintubować i odłączyć od respiratora.

Przy operacjach brzusznych zawsze istnieje ryzyko wystąpienia zapalenia otrzewnej. Rzadko zdarza się także groźne rozejście rany pooperacyjnej.

Zwykle po operacjach bariatrycznych nie występują poważne powikłania. Czasami zdarza się zakażenie rany pooperacyjnej, niedrożność fragmentu jelita czy biegunki lub zaparcia.

Każdy pacjent musi być powiadomiony o ryzyku wystąpienia odległych powikłań takich jak wystąpienie w przyszłości kamicy żółciowej, niedoborów pokarmowych oraz przewlekłych wymiotów.

Ważne jest, aby pacjent został właściwie zakwalifikowany do operacji.

Nie należy narażać chorego na operacje jeżeli cierpi na poważne choroby przewlekłe, a wydolność jego organizmu jest bardzo niewielka.

Chcąc ustrzec się powikłań pacjent powinien przede wszystkim stosować właściwą dietę po operacji.

Żadna operacja nie jest w 100% bezpieczna. Zawsze istnieje ryzyko wystąpienia powikłań. W zależności od rodzaju i sposobu zabiegu jest ono większe lub mniejsze.