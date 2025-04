Czym jest przepuklina?

Przepuklina jest nieprawidłowym wpukleniem błony otrzewnej poza anatomiczne granice jamy brzusznej. Podczas kaszlu, śmiechu, parciu na stolec oraz dźwigania ciężarów wzrasta ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej. Jeśli w ścianie jamy brzusznej istnieje punkt słabiej pokryty mięśniami lub szczelina to pod wpływem wzrostu ciśnienia może dojść do wypuklenia się otrzewnej. Z biegiem lat, wypuklenie to powiększa się tworząc przepuklinę. Najczęściej przepukliny umiejscawiają się w pachwinie (70%.). Innymi częstymi przepuklinami są przepuklina udowa, w obrębie kresy białej, pępka oraz w bliźnie pooperacyjnej. Przepuklina w miejscu blizny operacyjnej może być wynikiem nieprawidłowego zszycia powłok lub porażenie i zwiotczenie mięśni brzucha. Najczęstszą przyczyną rozejścia się mięśni w miejscu cięcia jest zakażenie rany.

Jak zbudowana jest przepuklina?

W każdej przepuklinie możemy wyróżnić jej wrota – czyli pierścień w powłokach brzucha, przez który przepuklina przechodzi przez warstwę mięśni i rozcięgien. Worek przepukliny to zgrubiały uchyłek otrzewnej przechodzący między tkankami ściany brzucha. Większość małych przepuklin jest pusta. Do większych przepuklin mogą wpuklać się jelita, fragmenty sieci większej, a do ogromnych przepuklin także inne narządy jamy brzusznej.

Na czym polega uwięźnięcie i zadzierzgnięcie przepuklin?

Uwięźnięcie przepukliny polega na tym, że jelito ulega takiemu wpukleniu w przepuklinę, że przerwane zostaje jego ukrwienie oraz pasaż treści pokarmowej. Uwięźnięcie przepukliny należy do stanów zagrożenia życia i wymaga pilnej operacji chirurgicznej. Bezpośrednią przyczyną uwięźnięcia może być kaszel, wysiłek fizyczny lub parcie. Do uwięźnięcia może dojść również w wyniku rozdęcia jelita, które uniemożliwia jego cofnięcie się.

W wyłączonym z pasażu odcinku jelita nasilają się procesy fermentacyjne oraz wytwarzane są gazy rozdymające jelita. Wokół jelita w worku przepuklinowym gromadzi się płyn. To wszystko powoduje zamknięcie naczyń krwionośnych i rozwój niedokrwienia, a w kolejnej fazie martwicę. Stan ten nazywamy zadzierzgnięciem.

Na czym polega operacja przepukliny?

Wbrew ogólnie panującej teorii przepukliny nie ulegają samowyleczeniu i nie zmniejszają się bez zabiegu chirurgicznego.

Operacja polega na podwiązaniu worka przepukliny u jego podstawy lub zszyciu brzegów otrzewnej w obrębie wrót, z odcięciem worka przepuklinowego. Kolejnym ważnym elementem operacji jest zbliżenie mięśni, rozcięgien i więzadeł celem zapobiegania nawrotom przepukliny w tym miejscu. W celu wzmocnienia powłok brzucha często wszywa się specjalne siatki z tworzywa sztucznego.

Alternatywą dla chorych, którzy nie chcą poddać się operacji, w wieku powyżej 80 lat lub u osób z przeciwwskazaniami do zabiegu są pasy przepuklinowe. Nie jest to jednak metoda polecana, gdyż pasy te nie zabezpieczają przed powiększaniem się przepukliny.

