Czy osteoporoza to choroba dziedziczna?

Maksymalna mineralna gęstość kości czy masa kostna, którą osiągamy pomiędzy 20-tym a 30-tym rokiem życia, w dużym stopniu zależy od czynników genetycznych.

Niektóre badania sugerują, że maksimum masy kostnej aż w 80% zależy od czynników genetycznych! Córki kobiet, które przebyły złamania osteoporotyczne, mają mniejszą masę kostną niż ich rówieśnice, zaś krewni pierwszego stopnia (rodzice, bracia, siostry i dzieci) kobiet z osteoporozą mają tendencję do posiadania mniejszej masy kostnej niż analogiczni krewni kobiet bez przypadków osteoporozy w rodzie.

Stopień utraty masy kostnej po przebyciu menopauzy także zależy od dziedzictwa genetycznego. Mimo że zależność genetyczna stopnia utraty masy kostnej w procesie starzenia nie jest aż tak duża, jak zależność genetyczna dotycząca procesu budowy kości, indywidualny wpływ genów na stopień utraty masy kostnej może sięgać 56%.

Czy będę mieć osteoporozę?

Podobnie jak niektórzy ludzie mogą palić przez 50 lat i nigdy nie zachorować na nowotwór czy przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, inni zachowują wrodzoną zdolność do budowy i utrzymania bardzo mocnych kości o gęstej strukturze.

Jeśli twoja matka, ciotka i/lub babcia doznały złamań bioder lub innych złamań z powodu kruchości kości, istnieje prawdopodobieństwo, że nie należysz do wyżej wspomnianej grupy!

Nie oznacza to jednak, że grozi ci osteoporoza. Możesz być pierwszą kobietą w rodzinie od pokoleń, która przeżyje całe życie, zachowując piękną wyprostowaną sylwetkę dzięki mocnym i zdrowym kościom. Ale do tego niezbędne jest odpowiednie odżywianie, styl życia oraz dobór suplementów (...). Twoje kości potrzebują każdej twojej pomocy.

