Otyłość to kolejny element, który także możemy przypisać do i tak bardzo długiej już listy czynników wpływających na ludzką płodność.

Kiedy zaczynamy mówić o niepłodności?

Niepłodność jest definiowana jako niepowodzenie w zajściu w ciążę po roku regularnego współżycia, bez stosowania antykoncepcji. W 2004 roku WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) uznała niepłodność za chorobę społeczną. Na dzień dzisiejszy z problemem niepłodności spotyka się 1 na 6 par.

W 40% przypadków przyczyna niemożności posiadania potomstwa leży po stronie kobiety, w 30% po stronie mężczyzny, za pozostałe 30% odpowiadają oboje, lub nie da się określić przyczyny niepłodności – wtedy taką niepłodność określa się jako idiopatyczną. We wszystkich kulturach rodzicielstwo uważane jest za ważne zadanie, toteż niepłodność traktowana jest jako powód wielkiego zmartwienia i pewnej nienormalności par.

W którym momencie zaczyna się otyłość?

Otyłość natomiast to zaburzenie przemiany materii spowodowane nadmierną podażą energii (kalorii), zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu. W wyniku tego dochodzi do zwiększenia magazynowania tego nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej. Zatem zjadając więcej niż potrzebujemy, magazynujemy nadmiar dostarczonych kalorii w postaci tłuszczu.

W warunkach prawidłowych tłuszcz stanowi około 15% masy ciała. O otyłości mówimy wówczas, gdy tkanka tłuszczowa stanowi więcej niż 25% masy ciała u mężczyzn i 30% masy ciała u kobiet.

Statystyki pokazują jak ogromnym problemem zdrowotnym i społecznym jest otyłość. Ostatnie badania przeprowadzone przez WHO – Światową Organizację Zdrowia pokazały, że problem nadwagi i otyłości dotyczy od 50 – 75% populacji kobiet i mężczyzn. Wykazano także, że istnieją populacje, wśród których problem zbędnych kilogramów dotyka ponad 75% osób.

Ważny współczynnik BMI

Jaka jest więc zależność między otyłością a niepłodnością? Najpierw obliczmy czy nasza waga jest prawidłowa. Posłuży nam do tego współczynnik BMI. Jest on obliczany przez porównanie wzrostu z masą ciała.

Prawidłowa wartość BMI wynosi 18,5 – 24,9. Wartość 25 – 29,9 wskazuje na nadwagę, natomiast wartość BMI przekraczająca 30 mówi już o otyłości.

Niedawno opublikowane wyniki holenderskich naukowców wykazały, że przy wartości BMI 30 zmniejsza się szansa kobiet na zajście w ciążę o około 4%, przy wartości BMI 35 – 40 ta wartość wzrasta aż do 46%, w porównaniu do kobiet o prawidłowej lub lekko podwyższonej masie ciała.

Badania te także dowodzą, że nawet prawidłowo jajeczkujące, ale otyłe kobiety, mają mniejsze szanse na zapłodnienie.

Autor: mgr Beata Skowron, Diagnosta Laboratoryjny

