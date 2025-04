Odpowiada okulista Małgorzata Górska

Przede wszystkim radzę skontaktować się z okulistą. Sprawdzi on, czy doszło do wylewu krwi do oka czy też nastąpiło pęknięcie naczynia spojówki. Przyczyną może być po prostu kruchość naczyń krwionośnych. Należy wówczas unikać wysiłku fizycznego i stosować środki uszczelniające naczynia krwionośne, np. rutinoscorbin, który chroni naczynia krwionośne przed pękaniem. Wylewy do oka zdarzają się często u osób z nadciśnieniem i chorych na cukrzycę. Trzeba więc zgłosić się do internisty, który zleci badania, a w razie potrzeby leczenie.