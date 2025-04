Co jest w pigułkach?

Zawarte w nich gestageny mogą otwierać drogę swędzącym plagom: grzyby posiadają receptory, które reagują na te hormony. Gestageny działają podobnie jak progesteron (hormon wytwarzany przez ciałko żółte, które rozwija się w jajniku, w pęcherzyku pozostającym po uwolnieniu jajeczka) i między innymi wspomagają wzrost błony śluzowej (endometrium) w macicy.

Masz grzybicę?

Wielu lekarzy zaleca więc, by przemyśleć zmianę pigułki w przypadku nawracającej grzybicy pochwy. W każdym przypadku jest korzystne wypróbowanie preparatu z innym gestagenem. Tylko w ten sposób można ustalić, czy istnieje związek stosowanych środków antykoncepcyjnych z infekcją grzybiczą.

Gestageny

Być może zapytasz, jak się ma rodzaj gestagenu do wywoływania grzybicy pochwy. Są kobiety, które reagują infekcją na określony gestagen, podczas gdy inne dobrze go tolerują. Często nie od razu dochodzi do infekcji grzybiczej, lecz dopiero wówczas, gdy kobieta bierze pigułkę przez dłuższy czas. Całkowite odstawienie pigułki z powodu grzybicy pochwy nie jest jednak godne polecenia. Przywraca to cykl miesiączkowy, nie przyczynia się jednak do sukcesu kuracji antygrzybiczej.

Co nam dają neuroprzekaźniki?

Neuroprzekaźniki, które przez przyjmowanie leków mogą być blokowane i stają się w ten sposób „wrogie seksowi”.

Dopamina : wzmaga podniecenie seksualne i poprawia wilgotność pochwy.

: wzmaga podniecenie seksualne i poprawia wilgotność pochwy. Noradrenalina : zwiększa zdolność do orgazmu poprzez powinowactwo z tak zwanymi receptorami α-1.

: zwiększa zdolność do orgazmu poprzez powinowactwo z tak zwanymi receptorami α-1. Acetylocholina : poprzez powinowactwo do receptorów w komórkach nerwowych w mózgu reguluje działanie estrogenów i zwiększa w ten sposób potrzeby seksualne.

: poprzez powinowactwo do receptorów w komórkach nerwowych w mózgu reguluje działanie estrogenów i zwiększa w ten sposób potrzeby seksualne. Serotonina (5-hydroksytryptamina): ułatwia osiąganie orgazmu.

Fragment pochodzi z książki „W pogoni za pożądaniem. Magiczny przewodnik po Twoich zmysłach” Brigit Frohn, Claudii Praxmayer i dr Johann Sievers (Wydawnictwo Helion, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.