Higiena rąk to najprostsza i najskuteczniejsza forma profilaktyki. Mycie dłoni wodą i mydłem może całkowicie usunąć z powierzchni skóry drobnoustroje patogenne. Aby mieć pewność, że dłonie są czyste, należy myć je przez około 30 sekund. Polacy robią to najczęściej od 10 do 20 sekund (odpowiednio 42% i 24%).

Co przenosi się przez brudne ręce?



Przez ręce przenoszone są m.in. rotawirusy i norowirusy, odpowiedzialne za biegunki, gronkowiec złocisty, powodujący zakażenia skóry i zatrucia pokarmowe, pałeczki Salmonella, Shigella, patogenne Escherichia coli, jaj tasiemca i owsika. Przez dotyk można przenieść także wirusy grypy i przeziębienia.

Czy twoje dziecko myje ręce?



Mycie rąk może zmniejszyć o połowę liczbę chorób biegunkowych i o blisko 30% liczbę zakażeń dróg oddechowych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 69% zakażeń przewodu pokarmowego było skutkiem przenoszenia zarazków poprzez zanieczyszczone ręce i powierzchnie. To przede wszystkim złe nawyki higieniczne dorosłych są przyczyną chorób biegunkowych u najmłodszych dzieci. W grupie dzieci do 5. roku życia przebieg zakażeń przewodu pokarmowego może być bardzo ciężki. Każdego roku na świecie z powodu biegunek umiera 3,5 do 4 mln dzieci w tej grupie wiekowej. Drugą grupą ryzyka są osoby w podeszłym wieku (powyżej 65. roku życia).

Dziecko uczy się dbania o higienę od rodziców. To opiekunowie są odpowiedzialni za wyrobienie w maluchach dobrych nawyków higienicznych. W Polsce niestety edukacja najmłodszych szwankuje, gdyż jak wskazuje badanie, tylko 48% dzieci myje ręce przed jedzeniem, a 35% robi to nieregularnie.

Źródło: www.dettol.pl /ah

