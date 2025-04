Czas egzaminów = czas pylenia



Na alergiczny nieżyt nosa cierpi w dużych miastach Polski od 29,4 do 45,8% populacji, a spośród nich ogromną część stanowią dzieci oraz młodzież. Okres wiosenny jest dla nich często „gorącym” czasem – to właśnie wtedy odbywają się decydujące o ich przyszłości egzaminy, a późną wiosną i wczesnym latem trwa walka o dobre oceny na świadectwie oraz przyjęcie do wymarzonych szkół czy na studia. Sam stres jest dla uczniów wystarczającym wyzwaniem, tymczasem pojawia się kolejny problem – alergie. Pierwszy ważny egzamin w życiu, sprawdzian szóstoklasisty, przeprowadzony został w tym roku w dniu 1 kwietnia. Silnie uczulająca brzoza rozpoczęła pylenie pomiędzy 30 marca a 1 kwietnia.

Do sprawdzianu przystąpiło 350 941 uczniów. Opierając się na badaniach epidemiologicznych można oszacować, że co najmniej 120 tysięcy z nich cierpi na alergiczny nieżyt nosa. Objawy alergiczne po kontakcie z alergenami pyłku brzozy odczuwa 8,1% alergików – to niecałe 10 tysięcy uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej.

Nierówna walka z objawami



Drugi ważny egzamin – egzamin gimnazjalisty - przeprowadzony został w dniach 23-25 kwietnia. W tym czasie w całym kraju odnotowywano bardzo wysokie stężenia pyłku brzozy. Termin egzaminu maturalnego to okres pomiędzy 5 a 30 maja, tymczasem właśnie rozpoczęło się pylenie traw. Na alergeny pyłku traw reaguje 16% alergików. To olbrzymia rzesza zakatarzonych, kichających młodych ludzi, którzy podczas egzaminu często nie tylko sami nie mogą się skupić na rozwiązywaniu zadań, ale też rozpraszają koleżanki i kolegów. Jeśli rozpoczną studia, to pierwsza sesja egzaminacyjna przypada w lutym (okres pylenia leszczyny i olszy), a sesja letnia – w czerwcu, w szczytowym okresie pylenia traw.

Chciałoby się zacytować polityka: „przepraszam, taki mamy klimat”. Warto zastanowić się, ilu uczniów w dniu sprawdzianu miało zatkany nos, ilu kichało, myślało – zamiast o zadaniach – o tym, jak pozbyć się kataru, co zrobić, aby oczy nie piekły i nie łzawiły?

Alergik kontra egzamin



Jak alergik powinien przygotować się do egzaminu? Jeśli to tylko możliwe, należy starać się unikać uczulających alergenów odpowiednio wcześnie, zanim rozwiną się objawy alergiczne, a także przyjąć zalecone przez lekarza lub farmaceutę leki. Możemy skorzystać także z preparatów zawierających ksylometazolinę, substancję obkurczającą naczynia krwionośne nosa i wspomagającą leczenie. Przede wszystkim należy zadbać o drożność nosa. Warto pamiętać, że odgrywa on ważną rolę w procesie chłodzenia mózgu - zatkany nos to również ryzyko gorszego utlenowania krwi i gorsza regeneracja naszego organizmu w czasie snu. Może więc alergicy, zamiast zażywać suplementy diety poprawiające koncentrację i wspomagające pamięć, powinni odwiedzić alergologa, laryngologa lub - jeśli już na to za późno - przynajmniej w dniu egzaminu zastosować krople na katar?

Artykuł napisany przy współpracy z dr n. med. Agnieszką Lipiec z Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych i dr. n. med. Piotrem Rapiejko, specjalistą otolaryngologiem z Kliniki Otolaryngologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

