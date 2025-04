Jaki jest mechanizm działania pończoch?

Ucisk wywierany z zewnątrz na kończynę powoduje, że żyły leżące powierzchownie zapadają się i krew przemieszcza się do naczyń głębiej położonych – tzw. żył głębokich. Ma to na celu wycofanie krwi z żylakowato zmienionych żył pod skórą do głębszych warstw, a także sprawniejszy jej powrót do serca.

Reklama

Niewydolność żylna bowiem polega na zastoju krwi w kończynach i utrudnionym jej odpływie ku górze. Terapia uciskowa (kompresyjna) zatem pomaga znieść ten zastój i wspomóc naturalny powrót krwi z kończyn do tułowia. Ponadto przeciwdziała tworzeniu się obrzęków, gdyż nie dopuszcza do przechodzenia płynu z krwi poza naczynia.

Kiedy leczyć żylaki?

Dobór odpowiedniej siły ucisku

W leczeniu metodą kompresyjną ważne jest dobranie odpowiedniej siły ucisku. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów materiałów o różnym stopniu napięcia jaki wywierają na kończynę. Ważne jest, aby materiały te były wytrzymałe i przez długi czas wykazywały ten sam stopień ucisku. Ponadto odporność na wilgoć oraz pot stanowi kolejną ich cechę, gdyż pończochy nosi się przez cały dzień lub dobę.

Najczęściej stosuje się opaski, bandaże czy pończochy o małej sile nacisku (10-15 mmHg). Wyższych wartości wymagają zaawansowane zmiany troficzne na kończynach takie jak owrzodzenia.

Cukrzyca cukrzycy nierówna, czyli definicja i rodzaje cukrzycy

Kiedy można stosować terapię uciskową?

Pajączki i żylaki kończyn dolnych

Uczucie ciężkich i zmęczonych nóg

Obrzęki nóg

Obrzęki w ciąży

Hipotonia ortostatyczna – zawroty głowy lub omdlenia podczas szybkiego wstawania z pozycji leżącej

Długotrwała podróż

Owrzodzenia nóg w przebiegu niewydolności żylnej

Leczenie uciskiem innych schorzeń

Terapia uciskowa znajduje inne, niż żylne, zastosowania terapeutyczne. Doskonale sprawdza się podczas gojenia się oparzeń i zmniejszania obszaru blizn. Uciskowe rajstopy czy podkolanówki śmiało mogą nosić chorzy na cukrzycę, a także chorzy ze skórnymi problemami dermatologicznymi. Podobnie jak pończochy na żylaki.

Reklama

Kiedy nie wolno stosować ucisku?

Jednym z poważnych przeciwwskazań do terapii uciskowej jest zarostowa niewydolność tętnicza kończyn dolnych. Ucisk na zwężone tętnice wywiera zupełnie odwrotny skutek niż na żyły i doprowadza do szybszego niedokrwienia nóg.