Spośród wielu przyczyn bólu głowy związanego z pracą przy ekranie telewizyjnym lub komputerowym trzy mają największe znaczenie:

- ból głowy wynikający z problemów ze wzrokiem,

- ból związany ze wzmożonym napięciem mięśni karku,

- ból wynikający z zaburzeń psychosomatycznych.

Mruganie powiekami należy do odruchowych, nieuświadomionych czynności, tak samo jak oddychanie. Oglądając telewizję lub patrząc w ekran monitora, często w sposób niekontrolowany, zaczynamy mrugać rzadziej. Ta prosta, automatyczna czynność jest bardzo ważna, gdyż pozwala rozprowadzić cienką warstwę płynu, który nawilża gałkę oczną. Dlatego wielogodzinna praca przed komputerem może doprowadzić do tzw. „zespołu suchego oka”. Choroba ta objawia się uczuciem zmęczenia oczu, wrażeniem piasku pod powiekami, pieczeniem, swędzeniem powiek podczas mrugania i kłuciem. Zespół suchego oka może dodatkowo objawiać się przekrwieniem gałek ocznych oraz zaburzeniami widzenia (nieostry, zamazany obraz). Ostatecznie może prowadzić do bólu głowy.

Jak poradzić sobie z zespołem suchego oka?

W takiej sytuacji należy przede wszystkim ograniczyć czas spędzany przed komputerem, szczególnie w suchych, klimatyzowanych pomieszczeniach. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrezygnować ze spędzania czasu przed monitorem powinniśmy sięgnąć po tzw. „sztuczne łzy”, czyli dostępne bez recepty środki do nawilżania gałki ocznej. Jednak jeśli takie postępowanie nie pomoże koniecznie należy zwrócić się po pomoc do okulisty.

Godziny spędzone w pozycji siedzącej

Przyczyną bólu głowy, szczególnie okolicy potylicy i karku, jest przebywanie przez długi czas w pozycji siedzącej. Warto więc zadbać o prawidłową pozycję, która uchroni przed obciążeniem czy napięciem mięśni karku. Ekran komputera czy telewizora powinien znajdować się na poziomie oczu. Dobrze aby krzesło było wyprofilowane, miało regulowaną wysokość i odciążające kręgosłup podłokietniki. Najlepiej usiąść na nim głęboko, opierając całe plecy na tylnej części krzesła, co uchroni przed garbieniem się. Patrzenie przez długi czas do góry lub w dół prowadzi do obciążenia mięśni szyi, ramion i górnej części grzbietu. Pamiętajmy także o przerwach, podczas których można wykonać proste ćwiczenia jak rozciąganie pleców, czy obroty głowy. Pooddychajmy głęboko oraz pochodźmy przez chwilę, aby pobudzić krążenie i dotlenić organizm.

Zmęczenie psychofizyczne związane z pracą przed monitorem

Jednak ból głowy, na który skarżą się osoby spędzające dużo czasu przed komputerem czy ekranem telewizora może mieć głębsze podłoże. Nadużywanie tych form spędzania czasu może być skutkiem depresji, samotności, chęci odizolowania się od świata zewnętrznego. Część osób może być uzależniona od gier komputerowych etc. Zarówno depresja, jak i zmęczenie po nieprzespanych nocach spędzonych przed ekranem mogą prowadzić do uporczywych bólów głowy. Ta częsta dolegliwość może mieć podłoże nie tylko fizjologiczne ale także psychologiczne i jeśli zaczyna upośledzać codzienne życie z pewnością nie może być lekceważona.

