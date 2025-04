Nieutrwalone nietrzymanie moczu jest częstym objawem wśród osób w podeszłym wieku. Występuje także, chociaż rzadziej, wśród młodych osób. Jest stosunkowo łatwym do rozpoznania schorzeniem, którego etiologię można łatwo wykryć, a tym samym – leczyć. Nieleczone może przejść w utrwalone, stąd bardzo ważna jest umiejętność rozpoznania czynników wywołujących nieotrzymanie moczu.

Zakażenie układu moczowego

To najczęstsza przyczyna nietrzymania moczu. Objawami zakażenie są: ból, pieczenie podczas oddawania moczu (tzw. objawy dyzuryczne) oraz wzmożona częstość chodzenia do toalety, czyli występujące uczucie parcia. Nasilona potrzeba oddania moczu wywołuje popuszczanie moczu. Dobrze przeprowadzone leczenie przeciwbakteryjne prowadzi do ustąpienia objawów nietrzymania moczu.

Zanikowe zapalenie błony śluzowej cewki moczowej i pochwy

Często powoduje nietrzymanie moczu wśród kobiet w okresie po menopauzie (ostatniej miesiączce), kiedy dochodzi do zmniejszenia ilości estrogenów w organizmie kobiety. Jego duża ilość wpływa na prawidłową budowę nabłonka pochwy i cewki moczowej. Jego brak prowadzi do ścieńczenia nabłonka, a tym samym do wystąpienia nieotrzymania moczu. W leczeniu tej etiologii objawów stosujemy maść z estrogenami, którymi smarujemy nabłonek pochwy.

Spożywanie alkoholu

Prowadzi do chwilowego wzrostu produkcji moczu. Jego zwiększona ilość zmusza nas do częstszego korzystania z toalety, a także sprzyja występowaniu popuszczaniu moczu.

Przyjmowanie leków

Cała gama leków ma wpływ na regulację wydalania moczu, a także objętość, jaka trafia do pęcherza moczowego. Poniżej wymieniam przykłady grup leków, a także rodzaje terapii, w których są stosowane:

leki moczopędne (stosowane w nadciśnieniu tętniczym, np. furosemid), a także kofeina - powodują wzmożoną produkcję moczu oraz zwiększają częstość naszych wizyt w toalecie

- powodują wzmożoną produkcję moczu oraz zwiększają częstość naszych wizyt w toalecie inhibitory ACE (stosowane w terapii nadciśnienia tętniczego) – mogą powodować kaszel, co z kolei indukuje wysiłkowe nieotrzymanie moczu

analogi prostaglandyn – powodują rozluźnienie cewki moczowej, które sprzyja wysiłkowemu nieotrzymaniu moczu

leki uspokajające – powodują rozluźnienie cewki moczowej i wysiłkowe nietrzymanie moczu

Z drugiej strony – część może być przyczyną zatrzymania moczu: leki przeciwhistaminowe (stosowane w alergiach), leki psychotropowe (stosowane w psychiatrii), blokery kanału wapniowego (terapia przeciwnadciśnieniowa).

Zaburzenia psychiczne

Mogą niekiedy współwystępować z nietrzymaniem moczu. Najczęściej tyczy się to stanów depresyjnych. Szczególnego znaczenia w psychiatrii i pediatrii nabrało leczenie moczenia nocnego u dzieci na tle zaburzeń nerwicowych. Wyleczenie z zaburzeń psychicznych znacznie redukuje częstość nietrzymań moczu, a z czasem całkowite ustąpienie jego objawów.

Nadmierne wydalanie moczu

Przyczyn nadmiernego wydalania moczu, a tym samym wzrostu częstości wizyt w toalecie jest dużo. Do najbardziej błahych przyczyn należy nadmierne przyjmowanie płynów, stosowanie leków moczopędnych (terapia przeciwnadciśnieniowa) oraz picie kawy, alkoholu. Popularnymi zaburzeniami w tej grupie są zaburzenia metaboliczne, np. podwyższone stężenie wapnia we krwi, podwyższenie poziomu cukru we krwi. Nadmierne wydalanie moczu współistnieje bardzo często z chorobami układu krążenia, niewydolnością serca, niewydolnością krążenia żylnego.

Ograniczenie możliwości poruszania się

Nietrzymanie moczu może także wynikać ze stanów, które upośledzają naszą zdolność dojścia do łazienki. Podeszły wiek, a wraz z nim idące zmiany zwyrodnieniowe w stawach kończyn dolnych, spadki ciśnienia tętniczego po wstaniu z łóżka, niedołężność – pośrednio przyczyniają się do niekontrolowanego oddawania moczu.

Zaparcia

Brak błonnika w diecie i mała aktywność ruchowa może prowadzić do zaparć. Wysoka podaż błonnika (jest obecny np. w otrębach zbożowych, kaszach, płatkach zbożowych, musli, pieczywie razowych i pełnoziarnistym) zapobiega niepotrzebnemu wysiłkowi w trakcie oddawania stolca, co nagminnie czynione - powoduje zmianę położenia narządu rodnego, a także sprzyja wysiłkowemu nietrzymaniu moczu.