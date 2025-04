Większość tzw. kobiecych nowotworów takich jak rak jajnika czy rak piersi są dziedziczne, zidentyfikowano nawet konkretne geny odpowiedzialne za powstawanie tych schorzeń. Z rakiem szyjki macicy jest inaczej. Główną przyczyną powstawania raka szyjki macicy jest infekcja wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Prowadzone są badania nad genetyczną skłonnością do tej infekcji, jednak póki co badania te nie wykazały nic konkretnego.

Najczęstszy nowotwór

Skoro nie istnieje predyspozycja genetyczna do występowania raka szyjki macicy, z którą nie da się walczyć, powstawanie tego nowotworu zależne jest jedynie od czynników ryzyka środowiskowych, co ułatwia przeciwdziałanie przeciwko niemu. Jest to bardzo ważne, gdyż rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet. Można by wyeliminować go prawie zupełnie w populacji, a przede wszystkim zmniejszyć śmiertelność, która nadal jest bardzo wysoka, jeżeli zastosowana byłaby powszechnie profilaktyka.

Najskuteczniejsza profilaktyka

Z genetyką trudno walczyć, w przypadku nowotworów dziedzicznych i wykrycia zmutowanego genu jedyną szansą na profilaktykę nowotworu jest czasami usunięcie zagrożonego narządu. Przy nowotworze takim jak rak szyjki macicy, który nie ma potwierdzonego rodzinnego występowania, profilaktyka jest łatwiejsza. Niedawno została wyprodukowana szczepionka przeciwko wirusowa HPV - zaszczepienie się odpowiednio wcześnie tzn. przed rozpoczęciem życia seksualnego, kobieta może uchronić się przed infekcją a przez to prawie 100% przed rakiem szyjki! Drugą metodą używaną w profilaktyce przeciw tej groźnej chorobie jest regularna cytologia wymazu z kanału szyjki macicy. Pozwala ona na wykrycie zmian przednowotworowych oraz raka we wczesnym stadium, a przez to daje bardzo dużą szansę na pełne wyleczenie.

Mimo tego, że rakowi szyjki tak „łatwo” zapobiec, kobiety nadal umierają z jego powodu. Wynika to z tego, że wiele kobiet nie próbuje się bronić – szczepionka jest droga i od niedawna dostępna, jednak dlaczego kobiety nie robią cytologii? Nie wiadomo. Przed rakiem szyjki można się uchronić, trzeba tylko chcieć. Z genetyką wygrać trudno, ale możliwe że z niewiedzą trudniej.

