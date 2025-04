Moja siostra cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów, w rodzinie mam też przypadki tocznia. Czy powinnam się jakoś badać profilaktycznie, by w porę u siebie wykryć te choroby? Poza tym, chyba histeryzuję, ale bolą mnie stawy. Czy to może być początek którejś z tych chorób?

Porada lekarza:

W obu schorzeniach faktycznie duże znaczenie ma czynnik genetyczny, ale to jeszcze nie oznacza, że musi Pani zachorować. Nie wiemy też, co uaktywnia te choroby, dlatego trudno im po prostu zapobiegać. Na pewno warto dbać o zdrowy tryb życia, unikać przepracowania i dobrze się odżywiać. Ważne jest także, by raz w roku profilaktycznie odwiedzać lekarza rodzinnego. Jego porada jest niezbędna także w przypadku dolegliwości, które nie ustępują przez kilka tygodni. Dlatego, jeśli ból stawów trwa kilka dni i jest skutkiem ich przeciążenia, nie ma powodów do obaw. Jeśli jednak utrzymuje się 3-4 tygodnie, niezbędna jest wizyta u internisty.