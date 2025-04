Wielu ludzi zastanawia się, czy możliwe jest wyleczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Dotychczasowym celem leczenia jest spowolnienie rozwoju objawów choroby, zmniejszenie dolegliwości bólowych, poprawienie nastroju oraz umożliwienie pacjentowi prowadzenia samodzielnego życia oraz kontunowania pracy zawodowej.

Jakie leki są stosowane?

W terapii reumatoidalnego zapalenie stawów zastosowanie znajdują cztery grupy leków: niesteroidowe leki przeciwzapalne, glikokortykosteroidy, leki modyfikujące przebieg choroby oraz leki biologiczne.

Do tradycyjnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) należy ketoprofen oraz ibuprofen. Wykazują one działania przede wszystkich przeciwzapalne oraz przeciwbólowe. Zmniejszają obrzęk i zaczerwienienie, które są nieodłącznie związane z zapaleniem stawów.

Glikokortykosteroidy to powszechnie znane: Encorton, Metypred i Medrol. Działają podobnie do NLPZ, jednakże o wiele silniej. Ponadto wykazują działanie immunosupresyjnie, mogą więc wpływać na przyczyny powstawania reumatoidalnego zapalenie stawów, ponieważ wykazano, że jest to choroba o podłożu immunologicznym. Glikokortykosteroidy mogą być również podawane bezpośrednio do jamy stawowej, co pozwala na uniknięcie ich ogólnoustrojowych działań niepożądanych, między innymi: przybierania na wadze, cukrzycy czy osteoporozie.

Podstawowymi lekami stosowanymi w reumatoidalnym zapalenie stawów, szczególnie na początku choroby, są leki modyfikujące przebieg choroby. Zaliczamy do nich: sulfasalazynę, chlorochinę, metotreksat, sole złota oraz leflunomid. Niestety ich działanie jest bardzo powolne, co powoduje, że skuteczność można ocenić dopiero po kilku tygodniach, a nawet miesiącach stosowania. Ich rola to działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne oraz immunosupresyjne. Rzadko wykazują działanie przeciwbólowe, dlatego często łączone są z niesteroidowymi lekami przeciwbólowymi.

Czym są leki biologiczne?

Ostatnią grupą leków, która do kliniki została wprowadzona stosunkowo niedawno, są leki biologiczne. Działają one silnie przeciwzapalnie, dzięki czemu zapobiegają destrukcji stawów oraz zmniejszają okres hospitalizacji. Niestety ich działanie może wpływać na układ odpornościowy powodując jego osłabienie i tym samym przyczyniają się do rozwijania u pacjentów chorób bakteryjnych lub wirusowych. Dzięki sile ich działania, możliwe jest zastosowanie małych dawek oraz całkowite wyeliminowanie leków z innych grup. Najczęściej stosowanymi lekami tej grupy są: abatacept, etanercept, adalimumab, anakinra, infliksimab oraz rituximab.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów to nie tylko farmakoterapia. Nie można zapomnieć o różnych rodzajach rehabilitacji oraz wsparciu psychologicznym chorych. Zarówno opieka nad zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym może odgrywać podstawowe znaczenie w walce o sprawność osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

