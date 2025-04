Brzuch złym miejscem na tłuszcz

Otyłość brzuszna ma duży związek z zaburzeniami miesiączkowania i płodnością. Otyłość brzuszna to otyłość typu męskiego, aneroidalna, tak zwane „jabłuszko”. Temu typowi otyłości towarzyszy większe ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolicznych,

nadciśnienia, choroby wieńcowej, a także cukrzycy i niepłodności u kobiet i

mężczyzn.

Dobra tkanka tłuszczowa

Natomiast

u kobiet, u których tkanka tłuszczowa głównie zlokalizowana jest w okolicy

bioder i pośladków, zazwyczaj występują prawidłowe cykle miesiączkowe. Ten typ

otyłości to otyłość kobieca, gynoidalna, tak zwana „gruszka”.

Takie rozmieszczenie tkanki tłuszczowej jest „pozostałością ewolucji”. Tkanka tłuszczowa zlokalizowana w okolicy bioder i

pośladków jest tkanką, która bardzo opornie się spala. Jest to takie

zabezpieczenie energetyczne organizmu kobiety na wypadek trudnej sytuacji

żywieniowej po urodzeniu dziecka.

Pomocny wskaźnik WHR

Do

określenia rozmieszczenia tkanki tłuszczowej i ewentualnego typu otyłości służy

wskaźnik WHR. WHR uzyskujemy dzieląc obwód talii przez obwód bioder.

Na

każdym kroku spotykamy się z informacjami, że otyłość to zagrożenie dla naszego

zdrowia i życia. W telewizji, radiu, internecie spotykamy hasła, że otyłość

może prowadzić do nadciśnienia, choroby wieńcowej, żylaków, udaru mózgu,

nowotworów, a także wywołać zaburzenia emocjonalne i psychiczne.

Ja dodałabym jeszcze jedno - otyłość jest również zagrożeniem dla naszego gatunku. Myślę, że większość z nas wie, jak trudna jest walka ze zbędnymi kilogramami, a jak trudna jest walka z niepłodnością i kilogramami równocześnie zapewne nikt z nas nie chciałby się przekonać.

Autor: Mgr Beata Skowron, Diagnosta Laboratoryjny