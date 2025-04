Celem jednego z zespołów Laboratorium Nowojorskiej Fundacji Badań nad Komórkami Macierzystymi, którego szefem jest dr Dieter Egli, są badania nad komórkami macierzystymi, ze szczególnym uwzględnieniem komórek zarodkowych. Komórki zarodkowe mają zdolność przekształcania się w prawie wszystkie komórki i tkanki naszego organizmu. Część badaczy sądzi, że klonowanie może być potencjalnie najlepszą metodą pozyskiwania komórek macierzystych w terapii cukrzycy, nowotworach, chorobie Parkinsona czy Alzheimera.

W klasycznej technice klonowania wykorzystywane są dwie komórki - komórka jajowa oraz komórka somatyczną (najczęściej pochodzące ze skóry). Z komórki jajowej zostaje usunięte jądro, w którym znajduje się materiał genetyczny, a w to miejsce zostaje przenoszone jądro komórki somatycznej. „Nowa” komórka jajowa zaczyna się dzielić. Technika ta jest także stosowana dla komórek uzyskiwanych od człowieka. Zamysłem techniki jest, aby pobrać z zarodka komórki macierzyste, gdy znajduje się w stadium blastocysty, kiedy składa się z około 100 komórek. Jednak metoda ta okazała się nieskuteczna. Jak pisze w „Nature” Egli - „ Komórka jajowa po przeniesieniu do niej jądra komórki skóry co prawda ulegała podziałowi, ale w żadnej z prób nie dotrwała do stadium 12 komórek”.

Z tego powodu Amerykanie zmodyfikowali klasyczną metodę. Dr Dieter Egli przeniósł do komórki jajowej jądro komórki somatycznej bez usuwania jej własnego. Dzięki tej modyfikacji zarodek dotrwał do stadium blastocysty składającej się ze stu komórek.

Wadą tej techniki jest nadkomplet chromosomów. Komórki naszego organizmu posiadają podwójny zestaw chromosomów, oprócz komórek płciowych. Komórki płciowe posiadają po jednym zestawie, przez co po połączeniu zarodek posiada dwa zestawy. W technice Amerykanów połączenie jądra fibroblastu, posiadającego 2 zestawy chromosomów, w połączeniu z jądrem komórki jajowej, posiadającej 1 zestaw dają potrójny zestaw chromosomów.

Nadkomplet chromosomów może prowadzić do obumarcia zarodka lub rozwoju schorzeń wrodzonych (np. zespołu Downa). Po rozpoczęciu podziałów komórki jajowej nie jest możliwe rozdzielenie jej materiału genetycznego od materiału komórki somatycznej, dlatego też wciąż trwa dyskusja, czy w jakichkolwiek sposób można wykorzystać komórki powstałe tą techniką.

Szef zespołu naukowców podkreśla, że zastosowanie komórek powstałych w wyniku klonowania jest zadaniem na przyszłość, ponieważ teraz nie są one stosowane w żadnym leczeniu terapeutycznym.

