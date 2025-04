Z czego wynika skrzywienie penisa?

Skrzywienie prącia może towarzyszyć wierzchniactwu, spodziectwu lub sytuacjom, w których nieprawidłowe jest zewnętrzne umiejscowienie ujścia cewki moczowej. Może być także wadą izolowaną lub po prostu cechą organizmu. Powstanie wady najprawdopodobniej jest związane z zmniejszoną wrażliwością tkanek na działanie męskich hormonów.

Penis jest zbudowany z tzw. ciał jamistych ułożonych równomiernie po obu stronach. Przy wzwodzie ciała jamiste wypełniają się krwią, jeżeli są równomiernie rozłożone to wzwód jest „prosty”. Natomiast jeżeli ciała jamiste wzrastają nierównomiernie to także przy wzwodzie nierównomiernie napełniają się krwią, co skutkuje skrzywieniem. Mimo że wada jest wrodzona zazwyczaj wykrywana jest dopiero w okresie dojrzewania, kiedy pojawia się pierwszy wzwód.

Powodem skrzywienia prącia może być także choroba Peyroniego. Jest to schorzenie wynikające ze stwardnienia ciał jamistych prącia spowodowane stanem zapalnym z następowym włóknieniem. Powoduje to skrzywienie penisa oraz ból podczas wzwodu. Czasami utrudnia współżycie seksualne, jednakże odpowiedni dobór pozycji może to niekiedy niwelować. Choroba rozwija się najczęściej ok. 55 roku życia i pojawia się u ok. 1% mężczyzn.

Polecamy: Penis - sytuacje awaryjne

Metody leczenia

Skrzywienie penisa usuwa się operacyjnie. Jednak nie zawsze jest to konieczne. Przy podejmowaniu takiej decyzji uwzględnia się czy pacjent może prowadzić normalne życie seksualne. Jeżeli mężczyzna ma trudności z wprowadzeniem prącia do pochwy lub gdy stosunek powoduje ból u niego lub u partnerki, powinien pomyśleć o operacji korekcyjnej prącia.

Skrzywienie penisa może być tylko defektem estetycznym. Dopóki nie upośledza ono życia seksualnego, nie wymaga interwencji. Jednak negatywny wpływ na psychikę pacjenta jest wystarczającym powodem do podjęcia decyzji o zabiegu chirurgicznym.

Wskazaniem do zabiegu może być także dyskomfort psychiczny pacjenta. Operacja jest zabiegiem o dużej skuteczności, jednak zawsze obarczona jest ryzykiem wystąpienia powikłań. W terapii obok zabiegów chirurgicznych, stosuje się także iniekcje ze sterydów bezpośrednio do ciał jamistych. Zdarza się, że skrzywienie penisa ustępuje samoistnie.

Czytaj także: Zdrowy penis - 6 faktów, które mogą Cię zaskoczyć!

Reklama