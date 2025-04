Odpowiada dr n. med. Agnieszka Strzembosz, otolaryngolog

Słuchawki wewnętrzne negatywnie wpływają na słuch. Emitują one energię dźwięku wprost do ucha, co może spowodować pogorszenie słyszenia.

Do objawów, które wieszczą pogorszenie słuchu, należy m.in. szum uszny. Drugim niepokojącym objawem jest zaburzenie rozumienia. Można je rozpoznać w trakcie nauki języka obcego, jeśli słyszymy to, co mówi lektor, ale nie rozróżniamy dźwięków. Objawyte są trudne do rozpoznania.Częste używanie słuchawek ma wpływ na skórę przewodu słuchowego zewnętrznego. Zwłaszcza jeśli otoczka gumowa jest złej jakości. Oznaki to m.in. łuszczenie, a nawet stan zapalny.Czas, po którym następuje pogorszenie słuchu, to kwestia indywidualna i zależy od predyspozycji. Zazwyczaj jest to godzina ciągłego słuchania dziennie.

Bezpieczniejsze jest używanie słuchawek poduszkowych. Gwarantują większe rozproszenie energii dźwięku.

A im bardziej jest ona rozproszona, tym mniej uszkadza słuch. Kontroluj głośność słuchawek. Te wkładane do uszu ustaw na 60 procent, słuchawki poduszkowe – na 70 procent.