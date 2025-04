Wirtualny start znajomości może być ratunkiem dla osób nieśmiałych, mających trudności z „zagadaniem” do dziewczyny/chłopaka. Pozostając osobą anonimową przezwyciężają one swój wstyd i działają zgodnie z własnymi pragnieniami. Czują się bezpieczniej, poza tym jest większa szansa na znalezienie osób podobnych do nas. Dostępne kryteria pomagają w wyszukiwaniu osób, które odpowiadają prezentowanym przez nas wartościom, naszym zainteresowaniom, poziomowi wykształcenia. Osoby do nas podobne darzymy większą sympatią i poważaniem. Łatwiej o znalezienie takiej znajomości w internecie niż w najbliższej okolicy. Natomiast oszustwo, jakie czyha w sieci, to wystarczający argument, aby nie brać wszystkiego na poważnie i dystansować się w pewnym stopniu do nowo poznanych osób.

