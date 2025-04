Kapryśne ciało kobiety

Ciało człowieka zostało stworzone w taki sposób, że bez ruchu ulega degeneracji. Proces ten nasila się wraz z wejściem w okres menopauzy u kobiet i andropauzy u mężczyzn. Jednak to właśnie żeński organizm jest bardziej podatny na zmiany cielesne, takie jak: wzrost wagi, utrata masy mięśniowej, spadek gęstości kości, wzrost ryzyka chorób wieńcowych, a także zaburzenia naczynioruchowe.

Ruch jest lekiem na wszelkie dolegliwości organizmu w każdym wieku:

wzmacnia elastyczność i siłę mięśni

odciąża kręgosłup

przyspiesza proces przemiany materii, co przyspiesza spalanie kalorii

zwiększa wydajność pracy serca i płuc

Sport tylko dla młodych

Zmniejszenie aktywności zawodowej z wiekiem lub emerytura to czas, który kobiety zaczynają poświęcać sobie. Często jest to okres korzystnych zmian w stylu życia z uwagi na stan zdrowia. Jednak tym zmianom rzadko towarzyszy aktywność fizyczna. Obecnie w społeczeństwie funkcjonuje stereotyp, że sport jest dla młodych ludzi. Wynika to z nieświadomości społecznej o zbawiennej mocy ćwiczeń fizycznych. W odpowiedniej formie i nasileniu mają one bardzo znaczący wpływ na natężenie dolegliwości menopauzy!

Jak i ile ćwiczyć

Ćwiczenia gimnastyczne dla kobiet w okresie menopauzy powinny być wykonywane od 20 do 50 min, 3 - 5 razy w tygodniu. Zakres dyscyplin sportowych zalecanych paniom po 50tce jest bardzo szeroki. Należą do nich: marsz, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, aerobik (także, ostatnio bardzo modny aerobik wodny).

Pamiętaj, by przed rozpoczęciem ćwiczeń zrobić rozgrzewkę. Zajęcia sportowe powinny się odbywać pod okiem specjalisty, który dopasuje tempo i zestaw ćwiczeń do Twoich możliwości i oczekiwań. Źle dobrany zestaw może doprowadzić do uczucia ucisku w klatce piersiowej, duszności, skurczów mięśni czy też zawrotów głowy. W chwili pojawienia się, któregoś z objawów przerwij ćwiczenia!

Rodzaje treningów

Trening siłowy, oparty głównie na wykonywaniu odpowiednich ćwiczeń na sprzęcie z siłowni, ma na celu zwiększyć siłę mięśni, ich wytrzymałość, a także zapobieganie skurczom i zakwasom. Taka forma pracy działa bardzo korzystnie na cały układ kostny, który w tym okresie życia szczególnie narażony jest na osteoporozę.

Ćwiczenia rozciągające dają doskonałe możliwości w utrzymania giętkich ścięgien, sprawnych mięśni i elastycznej skóry. Dzięki nim organizm jest bardziej odporny na złamania, zwichnięcia i skręcenia.

Pływanie i zajęcia ruchowe w wodzie są bardzo atrakcyjną formą aktywności. Wpływają korzystnie na wydolność układu krążenia i dróg oddechowych, wzmacniają i poprawiają wytrzymałość organizmu. W tej dziedzinie sportu mięśnie praktycznie nie są narażone na obciążenie. Pływanie nie tylko świetnie zapobiega kłopotliwym skutkom fizycznym menopauzy, ale także działa relaksująco.

Jazda na rowerze to najlepszy sposób na utrzymanie świetnej kondycji fizycznej - korzystnie wpływa na wszystkie partie mięśni ciała. Sport aktywuje układ limfatyczny i prowadzi do lepszego utlenienia komórek organizmu.

Najprostszym sposobem aktywnego wypoczynku jest spacer, który działa regenerująco. Podczas spacerów organizm wypoczywa, oddech staje się regularny, a ciśnienie krwi normalizuje się.

Każdy rodzaj aktywnego spędzania wolnego czasu działa na przekwitający organizm jak lek, który może w znacznym stopniu złagodzić dolegliwości menopauzy. Dodatkowo, poczucie dużej sprawności i niewyczerpanego źródła energii poprawia nastrój każdego dnia.

